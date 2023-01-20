أفضل دعاء يقال يوم الجمعة.. وهذه الكلمات في ساعة الاستجابة

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ).

يقول صلوات الله عليه: (مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى).

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة الصلاة على النبي اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

-اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا.سبحانك ﴿يَا غَنِيُّ﴾ اِجْعَلْني غَنِياًّ بِافْتِقَارِيْ إِلى كَرَمِكَ وَأَفْضَالِكَ وَكُنْ بِي حَفِياًّ يَوْمَ وُرُوْدِيَ عَلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ وَإِجمَالِكَ.

اللهم لا تسقطنا من عينك ولا تجعلنا شواغل خلقك، وثبتنا على ما فطرتنا وأقمنا حيث ترضى،اللهم بحق ذاتك، وتجليات صفاتك، ومحبة نبيك، أعطني من فضلك عطاءً وفيًّا، أتقرب بسببه لأبواب محبتك، وأكون من أهل حضرتك، وأشاهد أسرارك القدسية؛ فأفوز بعطية جودك الوفيةبفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة هو استفتاح الدعاء بالصلاة على النبي اللهم إني استفتحت يومي بالصلاة على سيدنا محمد فافتح لي أبواب الخير بالصلاة على سيدنا محمد واكتب لى خير هذا اليوم بحق الصلاة على سيدنا محمد واصرف عني وعن ذريتى وكل من أحاطت به شفقة قلبى كل شر بسر الصلاة على سيدنا محمد ،واغفر لى وارحمني واشفني وعافني واعف عني بجاه الصلاة على سيدنا محمد ، وبارك اللهم لمن صلى على سيدنا محمد ، واغفر لمن جاءك بالصلاة على سيدنا محمد ، وصل اللهم وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد خير خلقك وأشرفهم وأبرهم بهم وأعطفهم وأرحمهم بالمؤمنين وأرأفهم.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة، يعد الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء يوم الجمعة من بعد صلاة العصر وحتى الغروب، في هذا قال أبو هريرة- رضي الله عنه- عن النبي محمد صل الله عليه وسلم قوله"فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يُصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه" ..آراء مختلفة في موعد الإجابة يوم الجمعة هناك من العلماء من فسر وكشف عن موعده وهناك من أكد أنه لم يحدد موعدها حتى يستغل يوم الجمعة هذا اليوم أفضل استغلال.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة نقول فيه الحمد لله حمدا يكون عليه تمام الشكر بما أنعمتَ علينا، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار، لا تخفي عليه الأسرار، ولا تدركه الأبصار، وكل شئ عنده بمقدار.

اللهم يا كبيرُ فوق كل كبير، يا سميعُ يا بصيرُ، يا من لا شريكَ له ولا وزيرَ، يا خالق السموات والأرضين والشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، ويا قاصم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء البائس الفقير، ودعاء المضطر الضرير، وأسألك بمقاعد العز من عرشك، ومفتاح الرحمة من كتابك الكريم، وبأسمائك الحسني وأسرارها المتصلة، أن تغفرَ لي برحمتك، وترحمني وتسترني، وتكشف همي وغمي وحزني، وتغفر ذنوبي، وترزقني توبة خالصة، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وأن ترزقني حسن الخاتمة، وأن تكفيني شر الدنيا والآخرة، وأن تفرج عني كل ضيق وشدة، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وتقضي حوائجنا يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها يا رب العالمين. وصلي الله علي سيدنا محمدٍ نبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

-أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما هو له ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما هو له.

دعاء يوم الجمعة قصير

اللهم احفظ من أحببتهم فيك ومن أحبنا فيك. اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلن

اللهم إني أسألك يا رفيع الدرجات، يا مُنزل البركات، يا فاطر الأرضين والسموات، أسألك يا الله يا من ضجت إليك الأصواتُ بأصناف اللغاتِ يسألونك الحاجاتِ، حاجتي عليك لا تبخل عليَّ في دار البلاء إذا نسيني أهلُ الدنيا والأهل والغرباء، واعفُ عني ولا تُؤاخذني بذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بسيدنا محمدٍ نبيك، وسيدنا إبراهيمَ خليلك، وبسيدنا موسي كليمك، وبسيدنا عيسي نجيِّك وروحك، وبتوراة سيدنا موسي، وإنجيل سيدنا عيسي، وزبور سيدنا داوود وفرقانِ سيدِنا محمدٍ صلي الله عليه وسلم، وبكل وحيٍ أوحيته، أو قضاءٍ قضيته، أو سائلٍ أعطيته، أو غنيٍّ أغنيته، أو ضال هديته، أسألك باسمك الطُّهرِ الطاهرِ الأحدِ الصمدِ الوترِ القادرِ المقتدرِ أن ترزقَنِي حفظَ القرآنِ والعلمَ النافعَ، وتخلطَه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعملَ به جسدي وجوارحي وبدنيما أبقيتني بحولك وقوتك يا رب العالمين.

الهم إني أصبحت وأمسيت في ذمتك وجوارك وكنفك وعياذك وأمنك وعافيتك ومعافاتك، علي فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

الحمد لله حمدا يكون عليه تمام الشكر بما أنعمتَ علينا، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار، لا تخفي عليه الأسرار، ولا تدركه الأبصار، وكل شئ عنده بمقدار.

اللهم اجعل صباحنا خير صباح، ومساءنا خير مساء، وأَعِذْنا من كل ذنب، لا إله إلا الله، بجاه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تب علينا، (لَآ إِلهَ إلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) الأنبياء 87-88.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم