أشهر كوميدي في السعودية|وفاة عزيز القزم تتصدر السوشيال ميديا..من هو وقيمة ثروته ؟

توفي، اليوم، الفنان والبلوجر الكوميدي السوري الأصل عزيز الأحمد، الشهير بعزيز القزم، عن عمر ناهز 27 عاما.

من هو عزيز القزم

كان قد نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، بأداء المقاطع المضحكة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الإعلانات.

عن حياته، يعد عزيز من مواليد مدينة الرياض، وولد في 26 يوليو 1995، ويعد واحدا من الشخصيات الكوميدية الشهيرة بالمملكة العربية السعودية.

سبب وفاة عزيز القزم

ولد عزيز بمرض خلقي، إذ يعاني من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي، ورغم محاولات عائلته المتكررة لعلاجه لكن جميعها باءت بالفشل.

ثروة عزيز القزم

رغم مرضه إلا أن عزيز القزم يعد واحدا من أثرياء المملكة العربية السعودية، والوطن العربي، إذ يتابعه الملايين على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما كان يستعرضه فإنه عاش في أفخم المنازل، وكان يمتلك سيارات فارهة، مما دفع الجميع للبحث عن ثروته بعد وفاته.

لكن بحسب المواقع السعودية، فإنه لم يتم ذكر ثروته بالتحديد، خاصة بعدما أكدت العديد من المواقع نبأ وفاته.