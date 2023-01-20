السوشيال ميديا.. رونالدو يتصدر تريند تويتر عقب هدف ميسي.. وأصالة ترد على منتقدي إطلالتها في سعودي آيدول

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

من أفريقيا إلى أمريكا.. محمد رمضان يشوق المتابعين لحفلاته الغنائية بالولايات المتحدة

شوق الفنان محمد رمضان، المتابعين لحفلاته الغنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمد رمضان صورة لبوستر الحفلات، وعلق عليها كاتبًا: “من أفريقيا إلي أمريكا، نحن نثق في الله”.

المصري طلبه.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن نجم الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن طلب النادي المصري للاعب عبد الله جمعة من الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “المصري يطلب عبدالله جمعة. هل يكون مع الزمالك صفقة تبادلية. الزمالك يريد الياس الجلاصي”.

رونالدو ضد ميسي .. هاشتاج كأس موسم الرياض يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “كأس موسم الرياض”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل مواجهة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، في بطولة كأس موسم الرياض (الودية).

شوية خوف .. أصالة ترد على منتقدي إطلالتها في سعودي آيدول

نشرت الفنانة أصالة صورًا لإطلالتها التي اثارت السوشيال ميديا، خلال برنامج سعودي آيدول، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت أصالة علي الصور، كاتبة: “أوّل هوا وأوّل الهوا بيكون شويّة خوف من كبر محبّتكم ومن سعة قلوبكم كلنا شوي بنرتبك الرّوح كانت حلوه والقلوب متآلفة والحلى حيزيد هيك نحنا طريقتنا .. كلّ التّوفيق لحبايبنا متسابقين سعودي آيدول أمتع برنامج وأحلى”.

كأس موسم الرياض.. رونالدو يتصدر تريند تويتر عقب هدف ميسي

دشن عدد من رواد السوشيال مديا هاشتاج “رونالدو” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب بداية مباراة باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

تاريخ كرة القدم.. مجدي عبد الغني يعلق على احتضان رونالدو لـ ميسي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، علي لقطة احتضان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي، ضمن أحداث مباراة باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر السعودي، في كأس موسم الرياض.

وكتب مجدي عبد الغني في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “جزء كبير جداً من تاريخ كرة القدم في هذه الصورة”.

روح واحدة بجسمين.. ليلى أحمد زاهر في جلسة تصوير برفقة شقيقتها ملك

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر صورًا لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي برفقه شقيقتها ملك زاهر، بملابس باللونين الأسود والأخضر، وعلقت ليلي علي الصور كاتبة: “روح واحدة بجسمين”.