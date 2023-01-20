من الأرشيف|شريهان تستعيد ذكريات الماضى بصور نادرة

سيطرت حالة من الحنين للماضى على الفنانة الكبيرة شريهان، جعلتها تستعيد الذكريات من خلال الصور التى فضلت أن تشاركها مع متابعيها على "انستجرام".



وظهرت شريهان فى صور قديمة من أعمالها جمعتها بنجوم الفن منهم الفنان الراحل حسن حسني، هشام سليم، وأشرف عبد الباقي، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.