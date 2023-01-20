من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

وجه الإعلامي مهيب عبدالهادي رسالة ل مدحت عبدالهادي نجم ومدرب الزمالك السابق عقب مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي مع الفريق أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر .

واكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر أن كهربا شارك مع الأهلي بشكل رسمي دون أن يدفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك مشددا أن الأهلي حصل علي رد رسمي من الاتحاد المصري بشأن أحقية اللاعب في المشاركة.

واضاف مهيب عبدالهادي قائلا لمدرب الزمالك “ كنت بتقول كهربا مش حيشارك اهو كان أساسي مع الأهلي من غير ما يدفع ولا مليم للزمالك ”

وتابع مهيب أن جلسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” يوم ٢ فبراير لن تجدد ايقاف كهربا مره أخري .