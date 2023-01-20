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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب : شوقي غريب أعاد الفريق للمسار الصحيح بالدوري

شوقي غريب
شوقي غريب

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أن شوقي غريب المدير الفني للفريق أعاد الفريق للمسار الصحيح بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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وقال «عادل» في تصريحات تلفزيونية: «فريق المقاولون العرب استحق الفوز على فريق أسوان في مسابقة الدوري الممتاز، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري بعد التدعيمات التي قامت بها أندية الدوري الممتاز».

وتابع: «شوقي غريب يسير بخطى ثابتة مع فريق المقاولون العرب هذا الموسم ونحن نسعى لتوفير كل سبل الدعم له والنجاح في الفترة الحالية».


وحقق المقاولون العرب فوزًا على حساب أسوان بهدف دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري، والذي أقيم بملعب النادي بالجبل الأخضر.

محمد عادل المقاولون العرب شوقي غريب الدوري الممتاز أسوان

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