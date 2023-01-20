العواري خطيبا للجمعة من الأزهر والتليفزيون يبثها على الهواء

يلقي الدكتور عبد الفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

وينقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر، حيث يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

وحددت وزارة الأوقاف، آخر جمعة من جمادى الثاني، تحت عنوان: "ادخلوا في السلم كافة .. السلام النفسي والمجتمعي والدولي"، مشددة على جميع أئمتها الالتزام موضوع الخطبة ومدتها.

افتتاحات المساجد

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 44 مسجدًا اليوم الجمعة 20 يناير2023م، منها31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى

مديرية أوقاف سوهاج

2. التوبة – بنهو - طهطا

3. آل مناسي – الصفيحة - طهطا

4. علي بن أبي طالب – شطورة

5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا

6. الرحمن – نجع حمد - طهطا

7. محمد فرغلي – الكوم الأصفر - طهطا

8. الكناعره – ساحل - طهطا

9. نجع العرب – الهيشة - طما

10. الهداية – نجع حمد - طهطا

11. آل توما – التوادر- البلينا

12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

13. هيبه – بني حسين - أسيوط

14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية

15. اليوسفي- مدينة ديروط

16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط

مديرية أوقاف المنوفية

17. الشرقي- البيشة - أشمون

18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم



مديرية أوقاف الإسماعيلية

19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد

20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير

مديرية أوقاف الدقهلية

21. الطرابيشي – ميت طريف - دكرنس

مديرية أوقاف الفيوم

22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوي - طامية

مديرية أوقاف المنيا

23. الوهاب – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الإسكندرية

24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

25. التوبة - قومبانية البرنوجي – مركز دمنهور

26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. حسين عبيدي – العبايدة- سيدي سالم

28. عزبة السعدي – الشمارقة – كفر الشيخ

29. الشيخ غازي – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف قنا

30. آل حمد – فاو بحري - دشنا

31. المقام الأهلي – الغرابلية - قوص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الحسوة- كاترين

2. بنت السلطان- رأس سدر

مديرية أوقاف المنوفية

3. النعماني – سرس الليان

مديرية أوقاف أسيوط

4. آل وهمان – دير القصير – القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

5. الرحمن الشافعي اللبان - المحمودية

6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد

7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور

مديرية أوقاف قنا

8. الرفاعي – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف الشرقية

9. أبو سرور- الزنكلون

10. أبو علوان – قرملة - بلبيس

مديرية أوقاف سوهاج

11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسكندرية

12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2