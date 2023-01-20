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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الجوية تشن 28 غارة على مواقع روسية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات

صدى البلد

 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الجمعة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أمس 21 غارة على مجموعات ومواقع روسية و7 غارات أخرى على مواقع أنظمتها الصاروخية المضادة للطائرات.


وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن القوات الجوية الأوكرانية شنت على مدار أمس 21 غارة على مجموعات معادية و7 غارات أخرى على مواقع أنظمتها الصاروخية المضادة للطائرات. كما دمر جنودنا 3 طائرات بدون طيار من طراز "لانسيت 3" وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 6 مواقع قيادة للعدو و8 مجموعات عسكرية ومستودع ذخيرة".


وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال ال24 ساعة الماضية 9 ضربات صاروخية و23 غارة جوية وأكثر من 80 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS، كما أن التهديدات بشن المزيد من الضربات الجوية والصاروخية على أهداف مدنية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا لاتزال قائمة".


وتابع البيان أن القوات الأوكرانية صدت خلال اليوم الماضي هجمات روسية في العديد من المناطق والمدن من بينها مناطق نوفوسيليفسكي وبيلوهوريفكا في إقليم لوهانسك وبلدات بوبيدا ونوفوسيلكا في إقليم دونيتسك. فيما لم يتم الكشف عن مجموعات هجومية للروس في اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسشينا وسلوبوزانشينا. ومع ذلك، تقوم روسيا بتعزيز مجموعتها الجوية في بيلاروسيا تحت ستار التدريبات المشتركة. 
 

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القوات الجوية

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