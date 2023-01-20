حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام.. علي جمعة يوضح

حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام

يقول السائل أنا أوصل مصطافين وأحضرهم وأنا راجع في الطريق تكون صلاة الجمعة شغالة أنا أستمع لخطبة الجمعة في الراديو وأنزل عندما يقيم الصلاة أقرب مسجد أصلي فيه. هل هذا حلال شرعا أم حرام على؟ وهل من الممكن بعدما أصلي الجمعة أن أصلي ركعتان العصر قبلما أغادر المسجد (صلاة قصر)؟ وبالنسبة لو أنا في المصيف أقضي أسبوع في المصيف هل لي صلاة قصر مدة هذا الأسبوع أم أصلي صلاة عادية؟.

وقال علي جمعة: “الذي فهمته منه أنه يسير في الطريق ثم بعد ذلك إذا ما أذن عليه الجمعة انتظر حتى يحصل مسجدا ويصلي معهم مباشرا وهذا واجب عليه وحرص منه على أداء الصلاة وإن كان للأكمل أنه ينبغي أن يذهب إلى الجمعة مبكرا وأنه يحضر الخطبة ولكن الذي يفعله هذا يسقط عنه صلاة الجمعة وصلاته صحيحة ولا إثم فيها وإنما تأخره عن قضية الخطبة قضية لا تكون إلا إذا كان مشتغلا بعمل مهم منه رزقه أو شيء من هذا القبيل. إذا لم يكن كذلك فعليه أن يبادر إلى النزول في الخطبة”.

وتابع: “القصر في الصلاة، هو يقول أسبوع وهذا مدة كبيرة ، قصر الصلاة مع جواز الجمع كما يقول لا يكون إلا في ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج يعني لو عدينا السبت يبقى الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء. غادرها الأربعاء. إذا من السبت يقصر الصلاة ويجمعها لكن لو زاد عن هذا وغادرها يوم الخميس وكان ينوي ذلك في يوم السبت”.

وأكمل: “يعني أنه سوف يغادر يوم الخميس فلا قصر ولا جمع بل هو مقيم وعليه أن يصلي الصلوات كاملة في أوقاتها تامة من غير نقصان، يشترك في نفس المضمون سؤال يقول أسافر كثيرا خارج الوطن وأريد أن أعرف كيفية صلاة القصر ، يعني الإنسان عندما يسافر إلى مكان ففي أثناء الرحلة هو بيسموه الترحال”.

وأشار إلى أن الترحال هذا يقصر فيه الصلاة الرباعية : الظهر ــ العصر ــ العشاء إلى ركعتين ويجوز له أيضا أن يجمع بين العصر وبين الظهر وما بين المغرب وما بين العشاء تقديما يعني العصر مع وقت الظهر أو تأخيرا. إذا فيجوز الجمع تقديما وتأخيرا. والأربعة تكون اثنين. هذا في يوم الرحلة وهو يوم الترحال. ذهب إلى ألمانيا. ما نيته؟ إن كانت نيته البقاء كثيرا يعني فوق الثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج إذا فهو على سفر. في بعض الأحيان ينتقل من مدينة إلى مدينة أو من ولاية إلى ولاية ، أو من بلد إلى بلد فعليه حينئذ أيضا أن يقصر الصلاة ويجمعها ما دام أقل من هذه المدة المذكورة.