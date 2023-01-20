عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام.. علي جمعة يوضح

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. 

 

حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام

يقول السائل أنا أوصل مصطافين وأحضرهم وأنا راجع في الطريق تكون صلاة الجمعة شغالة أنا أستمع لخطبة الجمعة في الراديو وأنزل عندما يقيم الصلاة أقرب مسجد أصلي فيه. هل هذا حلال شرعا أم حرام على؟ وهل من الممكن بعدما أصلي الجمعة أن أصلي ركعتان العصر قبلما أغادر المسجد (صلاة قصر)؟ وبالنسبة لو أنا في المصيف أقضي أسبوع في المصيف هل لي صلاة قصر مدة هذا الأسبوع أم أصلي صلاة عادية؟.

 

وقال علي جمعة: “الذي فهمته منه أنه يسير في الطريق ثم بعد ذلك إذا ما أذن عليه الجمعة انتظر حتى يحصل مسجدا ويصلي معهم مباشرا وهذا واجب عليه وحرص منه على أداء الصلاة وإن كان للأكمل أنه ينبغي أن يذهب إلى الجمعة مبكرا وأنه يحضر الخطبة ولكن الذي يفعله هذا يسقط عنه صلاة الجمعة وصلاته صحيحة ولا إثم فيها وإنما تأخره عن قضية الخطبة قضية لا تكون إلا إذا كان مشتغلا بعمل مهم منه رزقه أو شيء من هذا القبيل. إذا لم يكن كذلك فعليه أن يبادر إلى النزول في الخطبة”.

 

وتابع: “القصر في الصلاة، هو يقول أسبوع وهذا مدة كبيرة ، قصر الصلاة مع جواز الجمع كما يقول لا يكون إلا في ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج يعني لو عدينا السبت يبقى الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء. غادرها الأربعاء. إذا من السبت يقصر الصلاة ويجمعها لكن لو زاد عن هذا وغادرها يوم الخميس وكان ينوي ذلك في يوم السبت”.

 

وأكمل: “يعني أنه سوف يغادر يوم الخميس فلا قصر ولا جمع بل هو مقيم وعليه أن يصلي الصلوات كاملة في أوقاتها تامة من غير نقصان، يشترك في نفس المضمون سؤال يقول أسافر كثيرا خارج الوطن وأريد أن أعرف كيفية صلاة القصر ، يعني الإنسان عندما يسافر إلى مكان ففي أثناء الرحلة هو بيسموه الترحال”.

 

وأشار إلى أن الترحال هذا يقصر فيه الصلاة الرباعية : الظهر ــ العصر ــ العشاء إلى ركعتين ويجوز له أيضا أن يجمع بين العصر وبين الظهر وما بين المغرب وما بين العشاء تقديما يعني العصر مع وقت الظهر أو تأخيرا. إذا فيجوز الجمع تقديما وتأخيرا. والأربعة تكون اثنين. هذا في يوم الرحلة وهو يوم الترحال. ذهب إلى ألمانيا. ما نيته؟ إن كانت نيته البقاء كثيرا يعني فوق الثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج إذا فهو على سفر. في بعض الأحيان ينتقل من مدينة إلى مدينة أو من ولاية إلى ولاية ، أو من بلد إلى بلد فعليه حينئذ أيضا أن يقصر الصلاة ويجمعها ما دام أقل من هذه المدة المذكورة.

صلاة الجمعة علي جمعة هيئة كبار العلماء القصر في الصلاة الصلاة الرباعية الظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة في تطورات قضية كهربا وغرامة الزمالك.. فيديو

فخر إفريقيا|الأهلي يتفوق على برشلونة في التصنيف العالمي.. ويتجاوز الزمالك بـ46 مركز

ترشيحاتنا

التخطيط: 5% معدلات نمو اقتصادي متوقعة خلال العام الجاري

لا تقبل المنافسة| تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 20-1-2023

أعلنه عبر تويتر | قرار عاجل من الرئيس الإماراتي| تعرف عليه

قبل إطلاقها بأيام.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S23

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

خير ولا شر.. تعرف على تفسيرات رؤية السيارة في المنام| لن تتوقع

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ