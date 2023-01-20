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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي يخطف الأنظار برفقة أولاده

حسام غالي وأولاده
حسام غالي وأولاده

شارك حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة له برفقه أولاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر حسام غالي برفقه أولاده الاثنين، وهما يرتديان ملابس باللون الأسود، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهور حسام غالي برفقه أولاده.

حسام غالي على انستجرام: سنة سعيدة على الجميع ورحيمة لشعبنا

حسام غالي يشارك متابعيه صوراً جديدة عبر إنستجرام

حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، احتفل بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".

واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

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