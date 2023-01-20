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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقد قران نجل صباح الجزائري على فتاة من خارج الوسط الفني

نجل صباح
نجل صباح

احتفلت عائلة الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري، ببعقد قران  ابنها كرم التقي، على الشابة حنين ضو وهي من خارج الوسط الفني.

وأعلن كرم التقي أنه عقد قرانه على حنين، من خلال صور نشرها عبر خاصية الستوري، في حسابه الرسمي على انستجرام، موثقاً أجواء الخطبة بينهما، وكتب في تعليقه عليها: "حتى يفرقنا الموت".

عقد قران ابن صباح الجزائري

وعمدت الفنانة صباح الجزائري إلى تهنئة نجلها كرم، من خلال صورة نشرتها عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهر فيها ابنها كرم برفقة زوجته حنين، وكتبت في تعليقها على الصورة: "مبروك الله يهنيكن يا ماما افرح بعرسكن عن قريب وشوف ولادكن بحبكن كتير وبتمنالكن كل السعادة والحب".

كما شارك كل من والد كرم رباح التقي، وشقيقتيه الفنانتين السوريتين رشا وترف التقي، صوراً من عقد قران  العروسين وقدموا لهما التهنئة على تلك الخطوة، وتمنوا لهما كل السعادة والحب.

وتفاعل عدد كبير من جمهور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، مهنئين كرم على خطبته، فيما اتجه البعض لتداول صور الخطبة، والحديث عن الشبه الواضح بين خطيبته حنين، والفنانة المصرية منى زكي.

يشار إلى أن كرم التقي يعمل في مجال الإنتاج وصناعة البرامج التلفزيونية، كما عمل في بعض الأدوار التمثيلية منها مسلسل "الهيبة -العودة"، في أول تجرية له، إضافة إلى مسلسل "دولار".

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