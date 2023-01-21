عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحلف على ابني كتير ولا أنفذ اليمين فهل تجب الكفارة؟ دار الإفتاء ترد

الحلف
الحلف

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول فيه "أنا بحلف على ابني كتير ولكن لا أنفذ الحلفان فهل علي كفارة يمين؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الجزم بالحلف باليمين يوجب الكفارة إذا لم ينفذ ما حلف به، أما إذا خرج اليمين بغير قصد أو عمد، ففي هذه الحالة يعتبر يمين لغو ليس فيه كفارة، ولكن عليها ألا تفعل هذا اليمين مرة أخرى أو تتلفظ به، لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}.


الحلف على المصحف


واستقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.

وقالت دار الإفتاء، إنَّ الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب مجمع الأنهر، (1/ 544، ط. دار إحياء التراث): [وفي "الفتح": ولا يخفى أنَّ الحلف على المصحف الآن متعارف، فيكون يمينًا. وقال صاحب العيني: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا، فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ. وهذه اليمن من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه.

وذكرت دار الإفتاء، أن كفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

وأشار إلى أن الإطعام عن كل يوم هو مقدار صدقة الفطر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

وممَّا لا شك فيه أن مواصلة دراسة ابنك وإكمال تعليمه خيرٌ من بقائه هكذا، ومن ثمَّ يجب على السائل أن يواصل دراسة ابنه ليتمّ تعليمه، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه بما يتعيّن عليه من الإطعام أو الكسوة أو صيام ثلاثة أيام كما وضحه كتاب الله الذي ذكر آيته الكريمة.
 

دار الإفتاء كفارة يمين الكفارة اليمين يمين لغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: محمد شريف وشادي حسين فاقدين الثقة بسبب كولر

وزير الدفاع الإستوني: تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا قرار المستشار الألماني

كارثة تضرب تويتر.. عدد الموظفين يهبط 80% بسبب إيلون ماسك

أنا عشت كتير على الارض.. علي ربيع ينشر فيديو جديد من فيلم خير وبركة

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني .. اليوم

بحلف على ابني كتير ولا أنفذ اليمين فهل تجب الكفارة؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

فيديو

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ