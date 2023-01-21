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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العفاريت رفعت الأسعار.. دجال يثير الجدل بزيادة تسعيرة إخراج الجن من الجسد

صدى البلد

يتمتع المصريون بروح الدعابة والسخرية من الأزمات التي يمرون بها كنوع من التخفيف والتلطيف على النفس، ومع معاناة الجميع من ارتفاع الأسعار تداول البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات الساخرة من الأمر.

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سخرية مستخدمو السوشيال ميديا من ارتفاع الأسعار

في صورة فكاهية ساخرة تداول بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنشور كتبه أحد الأشخاص يقول خلاله: 

«أحبائي سيتم رفع أسعار منتجاتي المقري عليها وأسعار القراءة وفك السحر 5% تماشيًا مع القيمة المضافة أما إخراج الجن ستزيد 10% نصف لي ونصف للجني لأن لديهم أيضًا هذا القرار في عالمهم.

تفاعل السوشيال ميديا مع المنشور الساخر من ارتفاع الأسعار 

انهالت التعليقات الساخرة من المنشور الساخر من ارتفاع الأسعار المتداول،  حيث قال البعض: 

  • اللي عليه جن يخليه عليه ياجماعة أوفر من خروجه
  • هو العفريت بيقبض بالدولار علشان كده الأسعار زادت
  • وانا هزود سعر اللي يخلصنا من الأشمال دي
  • اكيد قريب العفارية والانس مش هيسكتوا وهينزل مُدعم على الحكومة
  • هما كمان عندهم تعويم للجنيه

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين 

عملت الحكومة المصرية على ضخ السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، في معارض «أهلاً رمضان»، قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح أسعار السلع داخل تلك المعارض بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% و 30%

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان 

  • سعر الأرز 14.5 للكيلو
  • سعر السكر 14.5 للكيلو
  • سعر الكيلو من الدقيق 17 جنيه للكيلو
  • سعر مكرونة الملكة 10 جنيها للكيس سعة 400 جرام
  • سعر 500 جرام عدس 21 جنيه
  • سعر الفول المعبأ 19 جنيه لسعة الـ 500 جرام
  • سعر زيت حلوة سعة الـ 700 ملي بمبلغ 37.5 جنيه
  • سعر اليت الخليط بمبلغ 36 و 34 و 30 جنيهًا لسعة الـ 700 ملي
  • سعر الزيت 1 لتر قلية بـ 49 جنيه
  • سعر زيت عباد الشمس 750 ملي بـ 47 جنيهًا
  • سعر شاي العروسة الـ 250 ملي 33 جنيه
  • سعر شاي ليبتون ناعم 250 ملي بمبلغ 40 جنيهًا
  • سعر كيلو الفول 12 جنيهًا
  • نصف كيلو العدس سجل 17 جنيهًا
  • سعر الدقيق الفاخر في معارض أهلاً رمضان يتراوح ما بين 16 و 17 جنيهًا
  • تتراوح سعر كروته البيض ما بين 76 إلى 80 جنيهًا
  • سعر اللحوم السوداني تتراوح ما بين 115 و 135 جنيه
  • سعر اللحوم البلدي تتراوح ما بين 135 و 159 جنيه.
السوشيال ميديا ارتفاع الأسعار إخراج الجن القيمة المضافة مواقع التواصل الاجتماعي

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