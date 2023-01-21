العفاريت رفعت الأسعار.. دجال يثير الجدل بزيادة تسعيرة إخراج الجن من الجسد

يتمتع المصريون بروح الدعابة والسخرية من الأزمات التي يمرون بها كنوع من التخفيف والتلطيف على النفس، ومع معاناة الجميع من ارتفاع الأسعار تداول البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات الساخرة من الأمر.

سخرية مستخدمو السوشيال ميديا من ارتفاع الأسعار

في صورة فكاهية ساخرة تداول بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنشور كتبه أحد الأشخاص يقول خلاله:

«أحبائي سيتم رفع أسعار منتجاتي المقري عليها وأسعار القراءة وفك السحر 5% تماشيًا مع القيمة المضافة أما إخراج الجن ستزيد 10% نصف لي ونصف للجني لأن لديهم أيضًا هذا القرار في عالمهم.

تفاعل السوشيال ميديا مع المنشور الساخر من ارتفاع الأسعار

انهالت التعليقات الساخرة من المنشور الساخر من ارتفاع الأسعار المتداول، حيث قال البعض:

اللي عليه جن يخليه عليه ياجماعة أوفر من خروجه

هو العفريت بيقبض بالدولار علشان كده الأسعار زادت

وانا هزود سعر اللي يخلصنا من الأشمال دي

اكيد قريب العفارية والانس مش هيسكتوا وهينزل مُدعم على الحكومة

هما كمان عندهم تعويم للجنيه

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

عملت الحكومة المصرية على ضخ السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، في معارض «أهلاً رمضان»، قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح أسعار السلع داخل تلك المعارض بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% و 30%

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان