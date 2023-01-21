عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفاتيح دعاء الفجر.. علي جمعة: بـ10 أمور لا يردك الله خائبا

مفاتيح دعاء الفجر
مفاتيح دعاء الفجر

لاشك أننا جميعًا نبحث عن مفاتيح دعاء الفجر المستجاب ، خاصة مع علمنا أن له تأثير سحري عجيب في رد القضاء وتغيير أقدارنا إلى الأجمل، وتنبع أهمية مفاتيح دعاء الفجر المستجاب من أنها كذلك تفتح لنا أبواب الخير والفرج والرزق بالدنيا وأبواب الجنة بالآخرة.

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. أعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي

يحرمك من الرزق.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

كم مرة تكون العلاقة الزوجية الخاصة بين الرجل والمرأة؟.. الإفتاء تحدد

مفاتيح دعاء الفجر المستجاب

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حثنا ربنا سبحانه وتعالى على اللجوء إليه ودعاءه في الشدة والرخاء، وأخبرنا بأنه سبحانه قريب مجيب، وطلب منا أن نكون مخلصين له في الدعاء وأن ندعوه خوفا وطمعا، وتضرعا وخفية، ودلنا على مفاتيح دعاء الفجر المستجاب .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تعالى أرشدنا إلى مفاتيح الدعاء وهي أسماءه الحسنى، كل ذلك ورد إلينا عبر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وأضاف أنه أخبرنا النبي  -صلى الله عليه وسلم-  في سنته بأن الله سبحانه يستحي أن يرد العبد خائبا بدعائه، وأن الدعاء من أكرم العبادات عليه سبحانه، وأنه تعالى يستجيب الدعاء، وأنه يحب أن يسأل، «إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» [أبو داود]. وقال  -صلى الله عليه وسلم- : « ليس شيء  أكرم على الله عز وجل من الدعاء » [أحمد].

ودلل بما قال  -صلى الله عليه وسلم- : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » [الحاكم]، وقال  -صلى الله عليه وسلم- : « سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج » [الترمذي]. 

مفاتيح الدعاء 

ورد عن مفاتيح الدعاء أن للدعاء آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويتحرى إصابتها، ومنها :

  1. أن يكون مطعم المسلم ومسكنه وملبسه من حلال الرزق لا حرام فيه.
  2. أن يتحرى المسلم الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة والأحوال الفاضلة في دعاءه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء.
  3. كذلك أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء.
  4. ومن الآداب أيضا إخفات الصوت في الدعاء والاعتدال بين المخافتة والجهر.
  5. ومن الآداب أن لا يتكلف السجع، فلا يهتم بشكل الدعاء والموسيقى الصوتية فيه فهذا كل من الشكليات التي تذهب بحقيقة الدعاء.
  6. كذلك أن يجزم المسلم في الدعاء ويوقن بالإجابة.
  7. أيضًا الإلحاح في الدعاء وتكراره ثلاثا.
  8. أن لا يستبطئ الإجابة، يقول قد دعوت فلم يستجب لي.
  9. أن يفتتح الدعاء  بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- .
  10. كذلك جعل الثناء عليه سبحانه والصلاة عليه  -صلى الله عليه وسلم-  في آخر الدعاء.

معنى الدعاء

قال الخطابي: «معنى الدعاء استدعاءُ العبدِ ربَّه عزَّ وجلَّ العنايةَ، واستمدادُه منه المعونةَ. وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتبرُّؤ من الحول والقوّة، وهو سمةُ العبودية، واستشعارُ الذلَّة البشريَّة، وفيه معنى الثناء على الله عزَّ وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إليه» [شأن الدعاء]، فإذا فهم المسلم عن الله تلك الدقائق وتحرى آداب الدعاء وصدق في اللجوء إلى الله، قبله الله واستجاب له دعاءه.

 

 

مفاتيح دعاء مفاتيح دعاء الفجر مفاتيح دعاء الفجر المستجاب الدكتور علي جمعة مفاتيح الدعاء دعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

رئيس سموحة يهاجم الهاني سليمان بعد الهزيمة من الأهلي: "كان بيهزر"

ترشيحاتنا

أزمة اقتصادية عالمية.. الدول الكبرى تغرق في الديون.. أمريكا تتخطى الـ31.4 تريليون دولار.. فرنسا تتجاوز 3 تريليونات يورو.. إيطاليا 2.77 تريليون يورو.. إسبانيا 1.62 تريليون دولار

آيات حرص عليها سيدنا النبي في وقت الفجر .. يغفلها الكثيرون

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بعد قيود بايدن .. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك

طارق العشري يخرج عن صمته: أنا أول من حولت تاريخ كرة القدم في مصر

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

فيديو

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ