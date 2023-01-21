مفاتيح دعاء الفجر.. علي جمعة: بـ10 أمور لا يردك الله خائبا

لاشك أننا جميعًا نبحث عن مفاتيح دعاء الفجر المستجاب ، خاصة مع علمنا أن له تأثير سحري عجيب في رد القضاء وتغيير أقدارنا إلى الأجمل، وتنبع أهمية مفاتيح دعاء الفجر المستجاب من أنها كذلك تفتح لنا أبواب الخير والفرج والرزق بالدنيا وأبواب الجنة بالآخرة.

مفاتيح دعاء الفجر المستجاب

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حثنا ربنا سبحانه وتعالى على اللجوء إليه ودعاءه في الشدة والرخاء، وأخبرنا بأنه سبحانه قريب مجيب، وطلب منا أن نكون مخلصين له في الدعاء وأن ندعوه خوفا وطمعا، وتضرعا وخفية، ودلنا على مفاتيح دعاء الفجر المستجاب .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تعالى أرشدنا إلى مفاتيح الدعاء وهي أسماءه الحسنى، كل ذلك ورد إلينا عبر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وأضاف أنه أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته بأن الله سبحانه يستحي أن يرد العبد خائبا بدعائه، وأن الدعاء من أكرم العبادات عليه سبحانه، وأنه تعالى يستجيب الدعاء، وأنه يحب أن يسأل، «إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» [أبو داود]. وقال -صلى الله عليه وسلم- : « ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء » [أحمد].

ودلل بما قال -صلى الله عليه وسلم- : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » [الحاكم]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : « سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج » [الترمذي].

مفاتيح الدعاء

ورد عن مفاتيح الدعاء أن للدعاء آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويتحرى إصابتها، ومنها :

أن يكون مطعم المسلم ومسكنه وملبسه من حلال الرزق لا حرام فيه. أن يتحرى المسلم الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة والأحوال الفاضلة في دعاءه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء. كذلك أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء. ومن الآداب أيضا إخفات الصوت في الدعاء والاعتدال بين المخافتة والجهر. ومن الآداب أن لا يتكلف السجع، فلا يهتم بشكل الدعاء والموسيقى الصوتية فيه فهذا كل من الشكليات التي تذهب بحقيقة الدعاء. كذلك أن يجزم المسلم في الدعاء ويوقن بالإجابة. أيضًا الإلحاح في الدعاء وتكراره ثلاثا. أن لا يستبطئ الإجابة، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. أن يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . كذلك جعل الثناء عليه سبحانه والصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في آخر الدعاء.

معنى الدعاء

قال الخطابي: «معنى الدعاء استدعاءُ العبدِ ربَّه عزَّ وجلَّ العنايةَ، واستمدادُه منه المعونةَ. وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتبرُّؤ من الحول والقوّة، وهو سمةُ العبودية، واستشعارُ الذلَّة البشريَّة، وفيه معنى الثناء على الله عزَّ وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إليه» [شأن الدعاء]، فإذا فهم المسلم عن الله تلك الدقائق وتحرى آداب الدعاء وصدق في اللجوء إلى الله، قبله الله واستجاب له دعاءه.