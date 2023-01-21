نشرة أخبار صدى البلد..تراجع قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة.. رسالة قاسية على قبر رجل لم يسدد دينه.. تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

أخبار صدى البلد.. نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرز تلك الأخبار هي :

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا ضخما فى سلطنة عمان ، وسط حضور جماهيري ضخم من قبل محبي الهضبة .

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وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم عدد كبير من الأغاني القديمة والجديدة ، ومنها العالم الله ، قمرين ، لو اتساب ، انت الحظ ، تملي معاك ، بالإضافة الى الي احدث اغانيه انا سينجل .

متى رجب 2023 .. الإفتاء تحدده بعد 34 ساعة من الآن

بدأ شهر جمادي الآخرة مراسم الوداع، مستعدًا للرحيل ، مما يجعلنا نسأل عن متى رجب 2023 ؟، لأنه يحمل معه أولى نسمات شهر رمضان الكريم، الذي تشتاق له القلوب والأحوال لما في من خيرات وتبديل الأقدار ، لذا يكثر البحث عن متى رجب 2023 ؟، لاستعداد له وشحذ الهمة للشهر الفضيل.

متى رجب 2023

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى رجب 2023 ؟، بعد غروب شمس غد الأحد الموافق 29 من جمادي الأخر لعام 1444هـ، و22 من يناير الجاري لعام 2023م، من خلال استطلاع هلال شهر رجب 1444 وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وأحد الأشهر الحرم والتي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات، وحددت الحسابات الفلكية موعد شهر رجب 1444 فلكيا، فيما ستحسم دار الإفتاء متى رجب 2023 ؟ بعد استطلاع الهلال بعد مغرب الغد الأحد ، ليكون يوم الإثنين الموافق 23 يناير غرة شهر رجب 1444- 2023 أو المتمم لشهر جمادي الأخر ، لتكون بداية رجب يوم الثلاثاء 24 يناير 2023م .

للقطات الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

نعرض عبر موقع " صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وكانت قد شهدت منطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان وقوع حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين ، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

تخضع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس حالياً الى جلسات علاج طبيعي وهو الأمر الاعتيادي بعد خضوعها الى عملية تغيير مفصل .

وتجري الفنانة القديرة اسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها ، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة .

عاصي الحلاني يرقص الدبكة في حفل أبوظبي بالإمارات

شارك الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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واشعل المطرب عاصي الحلاني حفله في أبوظبي التي قدمها مع الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي حول توفير العملة الصعبة والافراج عن بضائع بالمليارات، ما يؤكد تحسن وضع الدولة المالي وتعافي الاقتصاد.

هبوط الذهب

أخبار صدى البلد.. وفقد سعر الجنيه الذهب 520 جنيها من قيمته التي سجلها السبت الماضي 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 920 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,280 جنيها.

الله يجعلها نار على جسدك.. رسالة قاسية على قبر رجل لم يسدد دينه

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة مثيرة للجدل علي قبر متوفي أثارت ذعر الكثير بسبب رجل متوفي لم يسدد دين له بحياته.

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ويبدو أن صاحب الدين وضع رسالة على قبر أحد الأشخاص الذي لم يستطع مسامحته على عدم سداد الدين قبل وفاته.

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

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في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهرت سيارتان SUV تعبران بعضهما البعض بطريقة غريبة على جسر ضيق جدا، حتى أن إحداهما تفادت الأخرى بطريقة لا تصدق.

مهارات القيادة المجنونة

تم نشر المقطع القصير يوم الاثنين بواسطة حساب على تويتر يسمى مهارات المستوى التالي، وكتبوا على المقطع الذي حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة "مهارات القيادة المجنونة".