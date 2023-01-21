رسالة مؤثرة من الفنان صلاح عبدالله للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى

بعث الفنان الكوميدى الشهير صلاح عبدالله برسالة مؤثرة للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى الليلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز التى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم .

قال الفنان الكبير صلاح عبدالله فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى كريم أبوحسين مقدم برنامج زمالكاوى الذى يبث عبر قناة الزمالك الفضائية أن لاعبى الزمالك مطالبون بإسعاد جماهيرهم بتحقيق الفوز وتقديم عرض قوى واللعب بأداء رجولى عوضا عن الإخفاقات الأخيرة .

وأشار صلاح عبدالله أن اللعب برجولة وتفان كفيل بإسعاد جماهير الزمالك بغض النظر عن النتيجة لأن جماهير الزمالك تسحق الفرحة والعمل بإجتهاد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز على الأهلى لإسعادها .

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك

واشار الى أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قال ما يشعر به كل زمالكاوى فى الفترة الأخيرة من تراخى بعض اللاعبين فى المباريات بجانب عناد فيريرا فى إختياره للتشكيل الأساسى وأتمنى تلافى الأخطاء فى مواجهة الأهلى اليوم .

وناشد الفنان الكبير صلاح عبدالله جماهير الزمالك والأهلى التحلى بالروح الرياضة حتى تخرج المبارة بصورة حضارية تليق بسمعة الكرة المصرية خاصة أن القمة 125 محل إهتمام الملايين من عشاق الزمالك والأهلى فى جميع أنحاء العالم والوطن العربى .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلى فى القمة 125 للدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.