أسماء اللجنة المشكلة من نقيب المحامين للدفاع عن محامي مطروح

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باللجنة المشكلة للدفاع عن محامي مطروح، وجاء نص القرار كالآتي:

قرار

بناءً على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، فقد تقرر تشكيل لجنة للدفاع عن السادة محامي مطروح

في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها يوم الأحد الموافق 22/1/2023

أولاً :ـ تشكيل لجنة الدفاع من الأساتذة الآتى أسماؤهم:

1. مجدى سخي وكيل النقابة العامة

2. نبيل عبد السلام عضو المجلس

3. محمد كركاب عضو المجلس

4. فاطمة الزهراء عضو المجلس

5. حسن أمين نقيب جنوب القاهرة

6. مجدى حافظ نقيب القليوبية

7. محمد خليل نقيب طنطا

8. عادل العبد نقيب مرسى مطروح

9. أحمد جمعة المحامى بالنقض

10. ماهر نعيم المحامى بالنقض

ثانيًا :ـ مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من السادة الزملاء في الانضمام إليهم.

وذلك برئاسة عبد الحليم علام النقيب العام