عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسماء اللجنة المشكلة من نقيب المحامين للدفاع عن محامي مطروح

صدى البلد

أصدر  عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باللجنة المشكلة للدفاع عن محامي مطروح، وجاء نص القرار كالآتي:

قرار

بناءً على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، فقد تقرر تشكيل لجنة للدفاع عن السادة محامي مطروح
في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها يوم الأحد الموافق 22/1/2023
أولاً :ـ تشكيل لجنة الدفاع من الأساتذة الآتى أسماؤهم:
1.  مجدى سخي وكيل النقابة العامة
2. نبيل عبد السلام عضو المجلس
3.  محمد كركاب عضو المجلس
4. فاطمة الزهراء عضو المجلس
5. حسن أمين نقيب جنوب القاهرة
6. مجدى حافظ نقيب القليوبية
7. محمد خليل نقيب طنطا
8. عادل العبد نقيب مرسى مطروح
9.  أحمد جمعة المحامى بالنقض
10.  ماهر نعيم المحامى بالنقض
ثانيًا :ـ مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من السادة الزملاء في الانضمام إليهم.
وذلك برئاسة عبد الحليم علام النقيب العام

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

إقالة فيريرا الليلة من تدريب الزمالك حالة الخسارة من الأهلي.. اعرف القصة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

سيات تطرح موديل 2023 لـ إبيزا بزيادة سعرية.. تفاصيل

تشعر بالأمان وتتحرك بحرية| الفئران تحتل عاصمة عربية كبيرة

رئيس مركز ملوي بالمنيا يضيف 7 شوارع جديدة لخطة الرصف

مفاجأة.. كولر يقرر الاعتماد على الصفقة الجديدة في الأهلي لمواجهة الزمالك

غياب دفاع الأحمر.. الزمالك يحاول استعادة الانتصارات والأهلي يسعى لزيادة فارق النقاط

أسماء اللجنة المشكلة من نقيب المحامين للدفاع عن محامي مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

حد التجمد .. تراجع كبير في درجات الحرارة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

بهاء سلطان يطرح أغنية العمر كله.. فيديو

ديكور منزل عريس يثير دهشة رواد مواقع التواصل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ