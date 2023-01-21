طب أسوان: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجراحات الأنف والأذن والحنجرة الأربعاء المقبل

تنطلق يوم الأربعاء القادم 25 يناير الجاري فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب جامعة أسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر ، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ، بجانب نخبة من كبار أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان علي أهمية فكر تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية والطبية والبحثية والتي تأتي فى إطار السياحة التعليمية والعمل على استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية بما يتوافق مع مكانة جامعة أسوان العلمية فى التصنيفات الدولية ، ويشارك في فعاليات المؤتمر السابع لجراحات الأنف والأذن والحنجرة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والأجنبية.

مؤتمر طبى

المؤتمر السنوي السابع لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بأسوان

وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأنه يشارك بالمؤتمر السابع الدولى لجراحات الأنف والأذن والحنجرة العديد من الجامعات المصرية ، وعدد من الأطباء بالمؤسسة العسكرية ، ونخبة من كبار أساتذة تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمختلف الجامعات ويقام المؤتمر تحت عنوان الجديد فى جراحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب.

ويعد هذا المؤتمر السنوي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب أسوان والذي يضم نخبة متميزة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر، كما يناقش خلال المؤتمر العديد والجديد في أمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب.

جهود جامعية

فيما أوضح الدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس المؤتمر ، ومدير مستشفي الجراحة أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور العلمية وطرق العلاج الحديثة والذي يعد إضافة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة أسوان والمستشفى الجامعى ومن أهم الجلسات العلمية التي تعقد بالمؤتمر تحت عنوان أمراض الأذن وأمراض السمعيات والتخاطب ، وكل ماله من علاقة بأمراض أعصاب السمع.

ويضم المؤتمر العديد من الجلسات العلمية لمناقشة الجديد فى جراحة الاذن ومناظير الأنف والجيوب الأنفية وأمراض السمع والتخاطب وعيوب الكلام وأمراض السمعيات والأذن الوسطى وأمراض الرقبة والحنجرة ويهدف هذا المؤتمر الى نقل الخبرات بين شباب الأطباء وأطباء جنوب الصعيد وأصحاب الخبرات فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة على مستوى الجامعات.