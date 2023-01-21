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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشعلوا الحماس.. تفاعلات نجوم الفن والسوشيال قبل قمة الأهلي والزمالك.. شاهد

صدى البلد

تنطلق اليوم مبارة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين ورواد السوشيال ميديا حول توقعاتهم للمباراة، وتشجيع الفريقين في لقاء منتظر يغلبه الحماس كعادة مباريات القمة المصرية.

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القمة 125.. قلق في الزمالك.. والأهلي يتسلح بـ كهربا والوافدين لتعويض الغيابات.. شاهد

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مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

صلاح عبدالله برسالة مؤثرة للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى الليلة 

قال الفنان الكبير صلاح عبدالله فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى كريم أبوحسين مقدم برنامج زمالكاوى الذى يبث عبر قناة الزمالك الفضائية أن لاعبى الزمالك مطالبون بإسعاد جماهيرهم بتحقيق الفوز وتقديم عرض قوى واللعب بأداء رجولى عوضا عن الإخفاقات الأخيرة .

وأشار صلاح عبدالله أن اللعب برجولة وتفان كفيل بإسعاد جماهير الزمالك بغض النظر عن النتيجة لأن جماهير الزمالك تسحق الفرحة والعمل بإجتهاد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز على الأهلى لإسعادها .

 

رسالة من نبيل الحلفاوي قبل مباراة القمة

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لجمهور الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “للأهلاوية والزمالكاوية.. ‏لتكتمل المتعة من الآن وحتى انتهاء المباراة.. ‏ننتظر مباراة قوية.. إثارة.. تحفيل بين أصحاب. لا عداوة. ‏ماتش كورة.. اللعبة اللي بنحبها.. مش حرب. ‏يعني الكسبان يفرح زي ما هو عاوز.. والخاسر يزعل شوية بعد الماتش وخلاص. الدوري لسه طويل”.

 

الدوري يا أبطال.. رسائل دعم جمهور الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة 

تصدر هاشتاجات مباريات القمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمشجعي الناديين الأهلي والزمالك قبل لقاء يجمعهم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ودشن الجمهور هاشتاج القمة مش هزار الدوري يا أبطال، وتوقعات بالنتيجة اجتاحت السوشيال ميديا في ترقب للقمة ١٢٥.

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