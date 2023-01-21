أشعلوا الحماس.. تفاعلات نجوم الفن والسوشيال قبل قمة الأهلي والزمالك.. شاهد

تنطلق اليوم مبارة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين ورواد السوشيال ميديا حول توقعاتهم للمباراة، وتشجيع الفريقين في لقاء منتظر يغلبه الحماس كعادة مباريات القمة المصرية.

صلاح عبدالله برسالة مؤثرة للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى الليلة

قال الفنان الكبير صلاح عبدالله فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى كريم أبوحسين مقدم برنامج زمالكاوى الذى يبث عبر قناة الزمالك الفضائية أن لاعبى الزمالك مطالبون بإسعاد جماهيرهم بتحقيق الفوز وتقديم عرض قوى واللعب بأداء رجولى عوضا عن الإخفاقات الأخيرة .

وأشار صلاح عبدالله أن اللعب برجولة وتفان كفيل بإسعاد جماهير الزمالك بغض النظر عن النتيجة لأن جماهير الزمالك تسحق الفرحة والعمل بإجتهاد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز على الأهلى لإسعادها .

رسالة من نبيل الحلفاوي قبل مباراة القمة

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لجمهور الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “للأهلاوية والزمالكاوية.. ‏لتكتمل المتعة من الآن وحتى انتهاء المباراة.. ‏ننتظر مباراة قوية.. إثارة.. تحفيل بين أصحاب. لا عداوة. ‏ماتش كورة.. اللعبة اللي بنحبها.. مش حرب. ‏يعني الكسبان يفرح زي ما هو عاوز.. والخاسر يزعل شوية بعد الماتش وخلاص. الدوري لسه طويل”.

الدوري يا أبطال.. رسائل دعم جمهور الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

تصدر هاشتاجات مباريات القمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمشجعي الناديين الأهلي والزمالك قبل لقاء يجمعهم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ودشن الجمهور هاشتاج القمة مش هزار الدوري يا أبطال، وتوقعات بالنتيجة اجتاحت السوشيال ميديا في ترقب للقمة ١٢٥.