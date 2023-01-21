عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء يجري قرعة تصفيات أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة

إعلان مواعيد قرعة
إعلان مواعيد قرعة تصفيات أوائل الطلبة

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، قرعة تصفيات أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي -إعدادي-ثانوي عام ) بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ، وبحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة الأسبق،ومديري المراحل التعليمية بالمديرية (ابتدائي -إعدادي-ثانوي عام)،وموجة عام التربية الإجتماعية،  والمسئولين عن تنظيم التصفيات النهائية .

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ثلاث ايام 


وقد أشار وكيل الوزارة بأن التصفيات ستجرى اعتبارا من   يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ م ولمدة ثلاث أيام والمواعيد كالآتي:
من الساعة (٩) إلى الساعة (١٠) للمرحلة الإبتدائية ،
من الساعة (١٠) إلى الساعة (١١) للمرحلة الإعدادية ،
من الساعة (١١) إلى الساعة (١٢) للمرحلة الثانوية .
وأضاف وكيل الوزارة بأن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ،  سيشهد نهائي أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية وسيقوم بتكريم المدارس اللى ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية وبحضور قيادات حزب مستقبل وطن الراعى الرسمى للمسابقة .

txt

حملة تموينية لتشديد الرقابة علي الأسواق في شمال سيناء

سيناء تعليم مسابقة قرعة أوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

مدافع سيجما.. نجم التشيك صفقة الأهلي الجديدة قبل مواجهة الزمالك بالدوري اليوم

إقالة فيريرا الليلة من تدريب الزمالك حالة الخسارة من الأهلي.. اعرف القصة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن عن تحقيقه انتصارًا مهمًا في زابوريجيا

بقوة 4.3 ريختر.. زلزال قوي يضرب سوريا

الأهلي متفوق بـ 20 انتصارا | مفاجأة عن مباراة القمة اليوم

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008

على هامش معرض ديارنا.. التضامن تتبنى توعية السيدات بمخاطر السمنة لتسببها فى السرطان

إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبل وصول زعيم المعارضة الهندي غاندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نوع من اللحوم المصنعة يصيب بمرض مزمن.. الأبراج الأكثر أنانية.. سعر ساعة ياسمين صبري

سعر فستان أنغام في حفل عيد ميلادها.. رقم صادم

في عيد ميلادها الـ35.. 10 فساتين لـ ياسمين صبري أثارت الجدل.. شاهد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

فيديو

الفولت جاهز للقمة.. إحباط مخطط حرمان كهربا من المشاركة أمام الزمالك

علاقة مُجرمة.. شاب يتخلص من ابن عمه بسبب العشق الحرام.. تغطية خاصة

معلومات مثيرة عنه.. من حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

تارا عماد: الجمهور يطالبني بجزء جديد لفيلم الهرم الرابع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ