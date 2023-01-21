تعليم سيناء يجري قرعة تصفيات أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، قرعة تصفيات أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي -إعدادي-ثانوي عام ) بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ، وبحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة الأسبق،ومديري المراحل التعليمية بالمديرية (ابتدائي -إعدادي-ثانوي عام)،وموجة عام التربية الإجتماعية، والمسئولين عن تنظيم التصفيات النهائية .

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ثلاث ايام



وقد أشار وكيل الوزارة بأن التصفيات ستجرى اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ م ولمدة ثلاث أيام والمواعيد كالآتي:

من الساعة (٩) إلى الساعة (١٠) للمرحلة الإبتدائية ،

من الساعة (١٠) إلى الساعة (١١) للمرحلة الإعدادية ،

من الساعة (١١) إلى الساعة (١٢) للمرحلة الثانوية .

وأضاف وكيل الوزارة بأن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، سيشهد نهائي أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية وسيقوم بتكريم المدارس اللى ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية وبحضور قيادات حزب مستقبل وطن الراعى الرسمى للمسابقة .