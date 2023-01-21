“التعليم” عن أخطاء الامتحانات وتسريبها: “فبركة”.. وتؤكد: لا إجازة في عيد الشرطة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد تسريب لأي امتحان منذ بداية موسم الامتحانات في مختلف السنوات الدراسية.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة".

وأضاف شادي زلطة: "انتشار الشائعات على السوشيال ميديا يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور".

وتابع زلطة: "تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني".

وأكمل شادي: "وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات ويتم رصد أي شكوى من أي امتحان ويتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه"، مضيفا: "الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات".

