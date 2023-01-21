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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“التعليم” عن أخطاء الامتحانات وتسريبها: “فبركة”.. وتؤكد: لا إجازة في عيد الشرطة

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد تسريب لأي امتحان منذ بداية موسم الامتحانات في مختلف السنوات الدراسية.

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وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة".

وأضاف شادي زلطة: "انتشار الشائعات على السوشيال ميديا يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور".

وتابع زلطة: "تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم  تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني".

وأكمل شادي: "وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات ويتم رصد أي شكوى من أي امتحان ويتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه"، مضيفا: "الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات".
 

التعليم وزارة التعليم الامتحانات امتحان اخبار التوك شو

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