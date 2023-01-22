عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

210 جنيهات.. رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن يسدد الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسما قدره 200 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة الى 10 جنيهات مصري رسماً إضافياً بالنسبة للطلاب المقيدين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الاولى او المرة الثانية. 


ويسدد الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسمًا قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة الى 210 جنيهات مصرية رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الثالثة أو الرابعة تنفيذًا للقرار الوزاري 141 لسنة 2022 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للدورين الأول والثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول يوم 10 يونيو 2023 ، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023  الدور الثاني يوم 19 أغسطس 2023.

txt

التعليم : مسموح للطالب بدخول امتحانات الثانوية العامة 4 سنين

txt

الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تحسم الجدل

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتمثل في :

  • الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
    -الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقومون بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

 

  • الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.
     
  • فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائماً. 
متحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رائدة فضاء بـ فستان الزفاف |ما القصة؟

استغلوا الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

الاعتداء على الجيران من الكبائر التي تستوجب التوبة.. كيف أوصى الشرع بالجار

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

سعر شيفروليه "فان" N300 بعد زيادة 37 ألف جنيه .. صور

بدء امتحان الجبر للشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.. واللغة الأجنبية بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب كالعادة.. سعر إطلالة ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ