210 جنيهات.. رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن يسدد الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسما قدره 200 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة الى 10 جنيهات مصري رسماً إضافياً بالنسبة للطلاب المقيدين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الاولى او المرة الثانية.



ويسدد الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسمًا قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة الى 210 جنيهات مصرية رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الثالثة أو الرابعة تنفيذًا للقرار الوزاري 141 لسنة 2022 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للدورين الأول والثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول يوم 10 يونيو 2023 ، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم 19 أغسطس 2023.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتمثل في :

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

-الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقومون بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.