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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجهزة الأمن بالفيوم تنهي خصومة بين عائلتين بقرية طبهار

أعضاء لجنة التحكيم
أعضاء لجنة التحكيم العرفى بالفيوم

نجحت الأجهزة الامنية والشعبية بقرية طبهار التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، في إنهاء خصومة بين عائلتين بالقرية.

بناء على  توجيهات  اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بإنهاء كافة الخصومات الثأرية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، فقد تم عقد جلسة صلح بين عائلتى عبد الباقي وعلي بقرية طبهار بمركز إبشواى، وكان سبب الخصومة بينهما نزاع حول طريق زراعى بينهما. 

حضور جلسة الصلح العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي والمقدم أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي ورجال مباحث مركز شرطة أبشواي .

وتم عقد جلسة الصلح، بحضور هيئة التحكيم العرفي المشكلة من المهندس مصطفى مؤمن عضو مجلس النواب السابق، والعمدة خاطر عبد القوي خاطر، والعمدة صاوي إبراهيم صاوي الجاحد، ومحمود عبد اللطيف، والعمدة محمد فؤاد هيبة.

وتعانق الطرفان وأقسما على كتاب الله تعالى على نبذ الخلافات فيما بينهما وفتح صفحة جديدة من الحب والإحترام. 

وأصدرت هيئة التحكيم العرفى شرط جزائي قيمته نصف مليون جنيه يطبق علي من يتعدي علي الآخر مستقبلا أو من يخالف تنفيذ قرار هيئة التحكيم العرفى وبم تم تدوينه بمحضر الجلسة العرفية من بنود مشروطة للجميع ملتزمين بتنفيذها.

 

 

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