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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: الأهلي حسم الدوري بعد ثلاثية الزمالك

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حسم بطولة الدوري الممتاز ، بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن ختام مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز ، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك هو المسئول الأول عن خسارة الفريق أمام الأهلي ، وهناك علامات استفهام كبيرة على التشكيل الذي بدأ به المباراة ، و إصراره على ثلاثة لاعبين في خط الوسط ، بالإضافة إلى تغييراته الغير منطقية ، و إبقاء سيد نيمار و يوسف أسامة نبيه على مقاعد البدلاء ".

وأضاف : " بطولة الدوري انتهت بالنسبة للزمالك وجماهيره ، والأهلي اقترب بشكل كبير من حسم اللقب هذا الموسم ولن يفرط فيه، خاصًة بعد اتساع الفارق إلى 8 نقاط ".

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