هاني حتحوت يكشف عن قرارات إدارة الزمالك بعد القمة 125..أبرزها رحيل فيريرا

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي استقر عليها عقب هزيمة الفارس الأبيض أمام الأهلي بالقمة 125.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على الإطاحة بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأوضح حتحوت، إن إدارة الزمالك تعمل حالياعلى إقناع فيريرا بالرحيل مقابل الحصول على شهر واحد فقط من راتبه كشرط جزائي وليس ثلاثة شهور مثلما ينص العقد المبرم بينهما.

وأكد حتحوت، أن الاتجاه داخل الزمالك هو تعيين مدرب مصري، والمفاضلة حاليا بين أسامة نبيه وإيهاب جلال، مشددا، إن أمير مرتضى منصور قرر التقدم باستقالته من منصبه لرفع الحرج عن إدارة القلعة البيضاء.