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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الألماني يخطط لزيارة أوكرانيا قريبا

بوريس بيستوريوس
بوريس بيستوريوس

أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أن أول زياة عمل رسمية له، ستكون إلى أوكرانيا في القريب العاجل، دون أن يحدد الموعد.

وقال بيستوريوس خلال مقابلة صحفية، ردا على سؤال عن المكان الذي سيذهب إليه في أول رحلة عمل له، فأجاب بمراوغة، مشيرا إلى أن هذا لم تتم الموافقة عليه بعد.

وأضاف: "ومع ذلك، بلا شك، سأذهب قريبا إلى أوكرانيا.. ربما حتى في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأشار إلى اجتماعه مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في "رامشتاين" يوم الجمعة، واصفا إياه بـ "الشخص المنفتح الذي يعرف بالضبط ما يريد".

وفي أعقاب اجتماع مجموعة اتصال "الناتو" لدعم أوكرانيا في "رامشتاين"، قال بيستوريوس، إن ألمانيا ليست مستعدة بعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"، لكنها أمرت بمراجعة وتفتيش هذا النوع من الدبابات لتقييم السيناريو لإيجابية القرار في المستقبل.

ويوم الخميس، أدى بيستوريوس اليمين الدستورية في البوندستاغ، وبذلك تولى منصب وزير الدفاع، في البلاد.

ووفقا لصحيفة "فيلت"، في عام 2018، دعا بيستوريوس إلى مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ووفقا له، فقد أضرت العقوبات باقتصاد البلاد وعززت مكانة روسيا.

وكان بيستوريوس أيضا عضوا في مجموعة الصداقة الألمانية الروسية، التي تأسست بالتعاون مع مجلس الاتحاد الروسي، ووفقا لوسائل إعلام سكسونيا السفلى، قام وزير الدفاع الحالي بدراسة اللغة الروسية، وانتقد بيستوريوس بشدة العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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