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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكرى ميلاد الشيخ عبد العزيز فرج.. أول من قرأ قرآن الفجر بالإذاعة

عبد العزيز علي فرج
عبد العزيز علي فرج

يوافق اليوم الأحد الثاني والعشرين من يناير، ذكرى ميلاد أول قارئ يتلو القرآن الكريم في أول صلاة تنقلها الإذاعة المصرية من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

حدثنا اليوم عن الشيخ عبد العزيز علي فرج، أحد قراء الإذاعة المصرية، ويعتبر أول من قرأ القرآن الكريم في أول صلاة فجر تنقلها الإذاعة المصرية من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ولد الشيخ عبد العزيز علي فرج في 22 يناير 1927م بقرية ميت الوسطى مركز الباجور محافظة المنوفية.

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتعلم القراءات على يد الشيخ أحمد الاشموني، وولد كفيفا، ولم تمنعه إعاقته من حفظ وإجادة وقراءة القرآن الكريم.

انتقل الشيخ عبد العزيز علي فرج، للسكن في منطقة حكر أبو دومة في شبرا في القاهرة، واشتغل بقراءة القرآن الكريم في الإذاعة المصرية وفي المساجد وفي المناسبات المختلفة.

وسجل علي فرج، عدد من السور والابتهالات بصوته. تزوج وبعدها انتقل إلى شارع الجسر في شبرا في القاهرة، وكان يذهب يوميا للقاء الفقهاء والقارئين والمبتهلين في مقهى الفقهاء في شلرع أبو العلا في القاهرة.

تقدم الشيخ عبد العزيز علي فرج، إلى الإذاعة المصرية عام 1962 ، وكان عدد المتقدمين وقتها 170 قارئ، لم يقبل منهم إلا أربعة منهم الشيخ عبد العزيز علي فرج.

توفى القارئ الشيخ، إثر إصابته بمرص السكر، في 17 مارس 1977م عن عمر 50 عاما.

القرآن الاذاعة المصرية مسجد الإمام الحسين قراء الإذاعة المنوفية

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