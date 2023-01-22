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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علام يصل مجمع محاكم مرسى مطروح لترأس لجنة الدفاع عن المحامين

صدى البلد

وصل منذ قليل ، عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مجمع محاكم مرسى مطروح لترأس لجنة الدفاع عن محامي مطروح.

وحضرت لجنة الدفاع المشكلة من قبل نقيب المحامين، كما تواجد أعضاء مجلس النقابة العامة، نقباء النقابات الفرعية  ومجالسهم، إلى جانب لفيف من المحامين من جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتشهد أروقة المحكمة حضور حاشد من جانب المحامي لمساندة ومؤازرة محامي مطروح.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، شكل لجنة للدفاع عن محامى مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها اليوم الأحد الموافق 22/1/2023، وتكونت لجنة الدفاع من المحامين الآتى أسماؤهم:ـ
1. مجدى سخى  وكيل النقابة العامة   
2. يحيى التونى  وكيل النقابة العامة 
3. نبيل عبد السلام  عضو المجلس 
4. محمد كركاب    عضو المجلس   
5. فاطمة الزهراء عضو المجلس 
6. حسن أمين  نقيب جنوب القاهرة  
7. الدوشى شاكر  نقيب الأقصر 
8. مجدى حافظ  نقيب القليوبية 
9. محمد خليل  نقيب طنطا 
10. عادل العبد  نقيب مرسى مطروح 
11. أحمد جمعة  المحامى بالنقض 
12. ماهر نعيم  المحامى بالنقض 

ومن مجلس نقابة مطروح، كل من يرغب من المحامين في الإنضمام إليهم ، وذلك برئاسة عبد الحليم علام  النقيب العام.

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