صحة الإسماعيلية تضبط 653 عبوة عصير غير مطابقة للمواصفات.. صور

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، تمكنت من ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط العديد من الأغذية منتهية الصالحية، وذلك خلال الحملات علي المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انه تم ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم المرور علي عدد 7 مخابز، و18 محل بقالة ومواد غذائية، وتم سحب عدد 14 عينة أغذية مختلفة للفحص الصلاحية للاستهلاك الادمي ، وتم تحرير عدد 4 محاضر لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات (وزن وحجم)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري والعرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور علي حطب، انه تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز وتحرير عدد 22 محضر (غش تجاري و لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت الغذائية وعدم وجود بيان أسعار ) وتم إعدام عدد85 كيلو أغذية مختلفة لعدم الاحتفاظ بالخواص الطبيعية، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يسبب خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علي حطب إلى أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين وأشرف الديبة مراقب عام الإدارة، وعبد الله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية، وفتحي حمدان وفاطمة إسماعيل من الرقابة التموينية، مشيراً على استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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