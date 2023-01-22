عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسماعيلية تضبط 653 عبوة عصير غير مطابقة للمواصفات.. صور

الحملة
الحملة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، تمكنت من ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط العديد من الأغذية منتهية الصالحية، وذلك خلال الحملات علي المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق.

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انه تم ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم المرور علي عدد 7 مخابز، و18 محل بقالة ومواد غذائية، وتم سحب عدد 14 عينة أغذية مختلفة للفحص الصلاحية للاستهلاك الادمي ، وتم تحرير عدد 4 محاضر لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات (وزن وحجم)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري والعرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور علي حطب، انه تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز وتحرير عدد 22 محضر (غش تجاري و لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت الغذائية وعدم وجود بيان أسعار ) وتم إعدام عدد85 كيلو أغذية مختلفة لعدم الاحتفاظ بالخواص الطبيعية، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يسبب خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علي حطب إلى أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين وأشرف الديبة مراقب عام الإدارة، وعبد الله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية، وفتحي حمدان وفاطمة إسماعيل من الرقابة التموينية، مشيراً على استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

IMG-20230122-WA0009
IMG-20230122-WA0009
IMG-20230122-WA0012
IMG-20230122-WA0012
IMG-20230122-WA0007
IMG-20230122-WA0007
IMG-20230122-WA0011
IMG-20230122-WA0011
صحة الإسماعيلية تضبط 653 عبوة عصير غير مطابقة للمواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

ترشيحاتنا

شاهد.. طالبان تفرض النقاب على المانيكان داخل المحلات

الاتحاد الأوروبي ينتظر برلين.. وزير الدفاع الألماني يعتزم زيارة أوكرانيا وسط جدل الدبابات

التربية والتعليم تعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 والفئات المسموح لها بالدخول

شوبير: فتوح رفض المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الايطالى أنطونيو تايانى

شوبير يكشف كواليس جديدة.. فتوح قال لـ فيريرا "أنا مش هلعب القمة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتر واحدة مهملة .. ياسمين عز تحرج «هدى» بسبب شعرها

غلبت مجوهرات ياسمين صبري.. جورجينا تثير ضجة بثمن عقد واحد| شاهد

في ذكرى وفاة عبد الحميد جودة السحار.. الجندي المجهول بأعمال نجيب محفوظ

شاهد.. أول رائدة فضاء بـ فستان الزفاف |ما القصة؟

فيديو

معرفش إنه بيصوّر.. ماذا قال المتهم بسرقة رادار الدائري؟ فيديوجراف

فقت متأخر.. رامى جمال : أول أغنية من كلماتى وألحانى

أنغام تطرح أغنية «عشان أرضيك».. اليوم

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ