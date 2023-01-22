مؤمن زكريا يختار أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي.. تعرف عليه

اختار مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي السابق، أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

مؤمن زكريا يختار أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي القمة 125

نشر مؤمن زكريا تغريدة عقب مباراة الأهلي والزمالك اختص فيها اسم “حمدي فتحي” لاعب الأهلي فقط مع “تصفيق”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويلعب الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.

