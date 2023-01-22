محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

تواصل الوحدات المحلية باسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات ، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتكثيف أعمال النظافة العامة بنطاق أحياء شرق ووسط المدينة ، والطريق الرئيسى أسوان / القاهرة ، بجانب المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالوحدات الصحية ومن بينها الوحدة الصحية بالبيارة ، وتم كذلك الإطمئنان على توافر الأدوية للمرضى بالصيدلية الخاصة بالوحدة ، علاوة على المرور على بعض المحلات التجارية والمخابز البلدية ، وأيضاً منفذ " أهلاً رمضان " .

جهود محليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة والمدرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، بجانب المرور على 8 مخابز بلدية ، وتم التأكيد على الإلتزام بالمواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطن وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية حيث أسفر ذلك عن تحرير محاضر لـ ٤ مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى .

ويأتي ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والتى سيسفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أنشطة متنوعة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وأشار أشرف عطية بأنه توجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام .

وفى نفس السياق أوضح أحمد شعبان نائب المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان بدأ التشغيل التجريبى بعدد من الأقسام داخل مستشفى حور العام ( إدفو العام سابقاً ) والتى شملت قسمى الأطفال والمبتسرين ، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ، فيما جارى تشغيل جميع أقسام المستشفى تباعاً ، لافتاً بأنه جارى تنفيذ أعمال التجهيزات الكاملة داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية إستعداداً لتطبيق المنظومة الجديدة .