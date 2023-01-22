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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر بمعرِض القاهرة للكتاب.. 7 أعوام من التثقيف ورفع الوعي

يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «54» في الفترة من الأربعاء الثالث من شهر رجب المعظَّم (25 يناير) حتى الاثنين 15 رجب 1444هـ (6 فبراير لعام 2023)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

المفكر الإسلامي سليمان دنيا

ويحتفي جَنَاح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن العشرين، ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، والذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة.

ويتشكل جناح الأزهر من مجموعة متنوعة من الأركان، هي: مركز بيع الكتب ويوجد به: (إصدارات مجمع البحوث الإسلامية- إصدارات هيئة كبار العلماء- إصدارات الجامع الأزهر- إصدارات مرصد الأزهر- إصدارات مركز الترجمة- إصدارات مركز الوافدين- إصدارات الشئون الفنية العلمية- إصدارات الإدارة العامة للمطابع)، وأركان: الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، وركن الطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار.

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

ويتوافد الزوار بكثافة كل عام على أركان مثل الخط العربي ومتحف المخطوطات وركن الطفل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وركن قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يقبل الزوار مع أطفالهم على ركن رياض الأطفال والأنشطة الفنية، وبانوراما الأزهر، حيث تتميز هذه الأركان بفكرة المشاركة من الجمهور في الأنشطة والفعاليات، ويستهدف أكثرها شريحة النشء والشباب وهي أكثر الفئات حضورًا في المعرض.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب شهر رجب شيخ الأزهر مركز مصر للمعارض والمؤتمرات سليمان دنيا

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