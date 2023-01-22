كسر 30 عظمة في جسده.. الممثل الأمريكي رينر يبدأ جلسات العلاج الطبيعي

شارك الممثل الأمريكي جيريمي رينر بطل سلسلة أفلام مارفل، أحدث صورة مع متابعيه عبر تطبيق انستجرام، التي ظهر فيها وهو يؤدي جلسات العلاج الطبيعي في محاولة للتغلب على آثار الحادث الذي كاد يودي بحياته بداية الشهر الجاري.

وكشف جيريمي رينر في منشوره عبر انستجرام، إنه كسر 30 عظمة في جسده خلال الحادث، لكنه مصمم على التعافي، وقدم الشكر نيابة عنه وأسرته لكل من يحرص على الاطمئنان عليه.

وأعلن جيريمي رينر في تغريدة له عبر تويتر منذ أيام، أنه عادي إلى منزله ومازال في مرحلة التعافي من الجراح الخطرة التي تعرض لها، ولكنه بخير وشاهد أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسله Mayor of Kingstown مع أسرته في المنزل.

واحتراما للحادث الذي تعرض له، حرصت شركة باراماونت، على إزالة بوستر مسلسل Mayor of Kingstown الذي يظهر فيه جيريمي رينر بكدمات على وجهه، الذي طرح قبل تعرضه للحادث.

أصيب جيريمي رينر المرشح لنيل جائزة الأوسكار مرتين، أثناء محاولته كسج الثلوج عن سيارته العالقة، وكان بداخلها أحد أقاربه، ورغم ميزات الأمان المتواجدة في الآلة إلى أنها تدحرجت وانقلبت على ساقه، وعاني من فقدان كم كبير من الدم، حتى نقل جوا إلى المستشفى.

ونشر جيريمي رينر صورة سيلفي له من داخل المستشفى لطمئنة جمهوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" شكرا لكم جميعا على كلماتكم الطيبة.. أنا مازلت في حالة فوضى وغير قادر على الكتابة ولكن أرسل لكم حبي".