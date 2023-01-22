اتحاد ألعاب القوي يعلن تشكيل لجان البطولة العربية لاختراق الضاحية

أعلن الاتحاد المصري لـ ألعاب القوي تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة العربية لاختراق الضاحية المقرر إقامتها علي ملاعب استاد القاهرة بداية من يوم 5 فبراير المقبل .

ويشارك في البطولة العربية لاختراق الضاحية 15 دولة 9 من قارة اسيا و6 من قارة افريقيا وهم : السعودية ، الكويت ، عمان ، البحرين ، الإمارات ، العراق ، اليمن ، سوريا ، فلسطين ، مصر ،تونس، المغرب ، الجزائر، السودان، الصومال.

وجاء تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة كالتالي :

يتولي الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لـ ألعاب القوي منصب مدير البطولة بينما يتولي أحمد خليفه نائب رئيس مجلس الادارة مهمة رئيس بعثة المنتخب الوطني .

ويتولي مجدي عبدالبديع عضو مجلس الادارة مسؤولية المراسم وحفل الافتتاح والختام، واسندت لجنة الاستقبال والاعاشة لـ الدكتور امين شعبان عضو مجلس الادارة .

ويتولى المهندس كريم أكرم مهمة لجنة السكرتارية ، فيما اسند تنظيم البطولة واللجنة المالية لـ محمد ابو فندي عضو مجلس الادارة، واللجنة الاعلامية لـ اسامة بدير المنسق الاعلامي ، ولجنة الحكام لـ محمد الامين عضو مجلس الادارة

وأكد محمد ابو فندي عضو مجلس الادارة أن البطولة العربية لاختراق الضاحية تعد انطلاقة لاستضافة مصر عدد كبير من البطولات علي المستوي العربي والافريقي والدولي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد أبو فندي : هدف منتخب مصر في البطولة تحقيق ميداليات ومراكز تليق بإسم مصر رغم ان المنافسة ستكون شرسة مع لاعبين هم الافضل علي مستوي العالم.

وأشار ابو فندي، إلى أن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة العربية لاختراق الضاحية كبير للغاية، منوها بأن البطولة ستمثل نقلة نوعيه لإتحاد العاب القوي الفترة المقبلة في إطار سعينا لاستضافة احداث عالمية كبيرة.