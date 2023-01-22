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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج : أوكرانيا في حاجة ماسة للدبابات حال تعرضها لهجوم كبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد رئيس أركان الجيش النرويجي أن أوكرانيا في حاجة ماسة للدبابات إذا تعرضت لهجوم كبير هذا الشتاء، فيما حض مشرعون أمريكيون، الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصدير دبابات أبرامز إم1 القتالية إلى أوكرانيا، قائلين إن إرسال ولو عدد رمزي إلى كييف سيكون كافيا لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.

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وقال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المنصب حديثا رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لبرنامج "ذيس ويك" الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي"، إن دبابة "واحدة فحسب" من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، وخصوصا ألمانيا، على إرسال دبابات دعما لأوكرانيا في قتالها روسيا.

وأضاف: "حتى القول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافيا".

ودأب مسؤولون أوكرانيون على مناشدة الحلفاء الغربيين لأشهر لإمدادهم بالدبابات الحديثة في ظل تصدي بلادهم لغزو روسي شامل.

وأعلنت بريطانيا في الآونة الأخيرة أنها ستمد أوكرانيا بحوالي 14 دبابة (تشالينجر 2)، ولكن الجائزة الحقيقية هي دبابات(ليوبارد 2) الألمانية الثقيلة، التي يرتب حلفاء أوكرانيا لتوريدها.

ضغوط على ألمانيا

وتتزايد الضغوط على برلين منذ أسابيع لإرسال بعض دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا أو على الأقل الموافقة على نقلها من دول أخرى.

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والسبت، حث وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، برلين على "تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الآن"، لافتين إلى "المسؤولية الخاصة" لألمانيا باعتبارها "أكبر قوة أوروبية".

وفي وقت سابق، الأحد، قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريباً، في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطاً للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.

وأفاد بيستوريوس لصحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية في مقابلة نُشرت، الأحد، بأن "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

ورداً على سؤال بشأن الدبابات قال بيستوريوس الذي أصبح وزيراً للدفاع الأسبوع الماضي: "نجري حواراً دقيقاً للغاية مع شركائنا الدوليين، أولاً وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة".

وقالت مصادر ألمانية لـ"رويترز" إنها ستسمح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات أميركية.

غير أن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن ليست مستعدة لإرسال دباباتها، بما في ذلك دبابات "إم 1 أبرامز".

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