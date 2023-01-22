دبابة واحدة.. مقترح أمريكي لتشجيع ألمانيا على إرسال الليوبارد لأوكرانيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن إرسال الولايات المتحدة دبابة أبرامز واحدة لأوكرانيا سيشجع ألمانيا على السماح لدباباتها بمساعدة كييف في التصدي للقوات الروسية.

وكانت قد أعربت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن خيبة أمل كييف إزاء موقف ألمانيا بشأن تسليم دبابات ليوبارد 2.

وأكدت الرئاسة الاوكرانية أنه: "لو تسلمنا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2 سنقلب المعركة لصالحنا".

وأضافت: "تسليم الدبابات لأوكرانيا سيدخلنا مرحلة بداية نهاية الحرب".

وحث كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاء كييف أمس السبت على "التفكير بشكل أسرع" بشأن زيادة دعمهم العسكري، بعد يوم من فشلهم في الاتفاق على إرسال دبابات قتالية تطالب بها كييف.