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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك للقانون.. سويسرا تعترض علي نقل الأصول الروسية المجمدة إلي أوكرانيا

سويسرا تعترض علي
سويسرا تعترض علي نقل الأصول الروسية المجمدة إلي أوكرانيا

صرح وزير الشؤون الأقتصادية والتعليم والبحوث السويسري جي بارميلين اليوم الأحد، بأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون السويسري.

وقال في مقابلة نشرت اليوم،  مع صحيفة "تريبيون دي جنيف": "إن حق الملكية في سويسرا أساسي ويضمنه الدستور، من المستحيل مصادرة أموال من دولة أو من أفراد من هذا البلد لتحويلها إلى دولة أخرى في إطار التشريع الحالي".

كما أشار بارميلين، إلى أنه حتى الآن لم تجرؤ أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأضاف: "سويسرا دولة قائمة على سيادة القانون، ونحن ملزمون بالامتثال للدستور والتشريعات الحالية".

وقال رئيس مجموعة العمل التابعة لوزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، بشأن تحديد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية واعتقالها، أندرو آدامز، إن إدارة واشنطن تعتزم البدء في تحويل جزء من الأموال المصادرة لصالح أوكرانيا في المستقبل القريب.

ومن جانبها، أشارت السفارة الروسية في واشنطن، إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضعف مصداقية النظام المالي الأمريكي وأمن الولاية القضائية للدولار.

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