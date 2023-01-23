جروبات الغش لطلاب الشهادة الإعدادية على تليجرام: اللي صور الامتحان يبعته

ناشدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ، بسرعة تصوير وإرسال صورة ورقة الأسئلة من داخل اللجان لبدء نشر الإجابات.
حيث قالت جروبات الغش على تطبيق تليجرام : شباب اللي حل أي امتحان أو صور امتحان يبعت هنا.
وتشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، بدء امتحان اللغة الأجنبية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى المحافظة.
ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية في محافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحاً.
كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ، بدء امتحان مادة العلوم في جميع اللجان الإمتحانية الموجودة على مستوى محافظة الجيزة .
ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة ، يستمر زمن امتحان العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحاً.
ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة اليوم أيضا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحا حتى 12:30
تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئولا عن ذلك مع محاسبة المقصر .
- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خللا في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
- مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ،ثم توضع الدرجة المعطاة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب .
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
- على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.