جروبات الغش لطلاب الشهادة الإعدادية على تليجرام: اللي صور الامتحان يبعته

ناشدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ، بسرعة تصوير وإرسال صورة ورقة الأسئلة من داخل اللجان لبدء نشر الإجابات.

حيث قالت جروبات الغش على تطبيق تليجرام : شباب اللي حل أي امتحان أو صور امتحان يبعت هنا.

وتشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، بدء امتحان اللغة الأجنبية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى المحافظة.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية في محافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحاً.

كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ، بدء امتحان مادة العلوم في جميع اللجان الإمتحانية الموجودة على مستوى محافظة الجيزة .

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة ، يستمر زمن امتحان العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحاً.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة اليوم أيضا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحا حتى 12:30

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023