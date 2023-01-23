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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

 تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بعضوية نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، وعمداء الكليات، تتابع على مدار الساعة لجان الامتحانات بالكليات المختلفة على مدار الفترات  (الصباحية - والمسائية) إضافة إلى متابعتها للكليات التي أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما تفقد رئيس جامعة الأزهر غرفة العمليات لمتابعة سير العمل داخل كنترولات الفرق الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الكليات التي أنهت أعمال الامتحانات، كما وجه الشكر للإدارة الطبية؛ لجهدها الدائم والمستمر منذ بداية الامتحانات في بداية شهر يناير الجاري،  كما وجه الشكر لإدارة الأمن الإداري بالجامعة؛ لجهودها في توفير المناخ المناسب والهدوء التام داخل لجان الامتحانات.

الأزهر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر امتحانات الفصل الدراسي الأول الامتحانات كنترولات

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