سرق سيارة والده ودهس طفلا.. "المتهم الصغير" أمام القضاء غدا.. تفاصيل

وجد سيارة أبيه أمام المنزل ، وبداخلها المفتاح ، أدار المحرك ، وانطلق فى الشارع المحيط بمنزله ، دقائق وصدم طفل صغير كان فى طريقه الى المنزل ، أوقفه المارة وتواصلوا مع الشرطة التى ألقت القبض عليه ، ونقلت الطفل المصاب الى المستشفى ، حيث مازال يرقد فى العناية المركزة حتى الآن .

كانت تلك تفاصيل قضية دهس الطفل يوسف التى شهدتها منطقة التجمع الاول بالقاهرة الجديدة ، وأثارت الرأى العام ، عندما أقدم طفل “16 عام ” بسرقة سيارة والده ودهس طفل اخر 14 عاما .. حيث حددت جهات التحقيق جلسة غدا لنظر أولى جلسات محاكمة الطفل جهاد لاتهامه بقيادة سيارة برعونة وإصابة الطفل يوسف داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

إخلاء سبيل الطفل المتهم

محامية الطفل يوسف اكدت ان الواقعة حدثت الخميس الماضى وأنه تم إخلاء سبيل الطفل المتهم على ذمة التحقيقات، وفي ذات الوقت تمت إحالته إلى المحاكمة بمحكمة الأميرية بمجمع محاكم الطفل بشكل عاجل، وتم تحديد جلسة غدا الثلاثاء 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته .

التحقيقات

وكشفت التحقيقات، أن الطفل أصيب بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض، ويرقد في العناية المركزة لتلقي العلاج.

‏وأوضحت التحقيقات، ان الطفل المتهم أصاب الطفل يوسف، بسيارة سرقها من والده، وقادها برعونة على سرعة وصلت الـ120 كيلو مترا في الساعة.

البداية كانت عندما ورد إخطار لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد وقوع حادث مروري ومصاب داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل يدعى يوسف، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، وقام رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.