عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: أسعار المواد الغذائية في بريطانيا ارتفعت 200%

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا

قال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إن التضخم في بريطانيا وصل لدرجة عالية.

 

وأضاف الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التضخم وصل لدرجة عالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير طبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أوروبا".

 

وأشار إلى أن روسيا كانت تمول أوروبا بنسبة 60% من الغاز، واليوم أوروبا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات من أجل تعويض إمدادات الغاز"، مضيفا: "أمريكا تعطي الغاز للدول الأوروبية بـ 6 أضعاف ما كانت تستورده من روسيا".

 

وتابع: "المواطن الأوروبي هو الذي يدفع تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية وليست الحكومات.. تكلفة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 200%، فضلا عن أن بعض المواد الغذائية ليست موجودة في المحلات".

 

ولفت محسن السلاموني، إلى أن المواطن الإنجليزي هو من يدفع تكلفة هذه الأزمات، و80% من الإنجليز منظمون في مصروفاتهم، وطريقة معيشتهم، مؤكدًا إضراب هيئة الإسعاف والمعلمين في إنجلترا عن العمل؛ احتجاجًا على تدني الأجور في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

السعودية.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

ترشيحاتنا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مسافران عبر الزمن.. شاهد| شاب وفتاة يزعمان تواجدهما في عام 2027

أول ظهور بعد إجهاد "الميلاد".. البابا تواضروس يشارك في احتفالية عيد الشرطة

وفاة سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

بزيادة تخطت ربع مليون جنيه.. أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر |صور

السعودية.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تقنية جديدة لعلاج حصوات الكلى بدون آلم

تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

طبيبة تكشف حقيقة البيض البرتقالي المنتشر بالأسواق

ملايين المتابعين..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بـ زي فرعوني من أمام هرم سقارة..فيديو

فيديو

بتاعة الغلابة .. تداول صور صادمة لياسمين عز قبل الشهرة

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات| اعرف الحقيقة

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ