أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: أسعار المواد الغذائية في بريطانيا ارتفعت 200%

قال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إن التضخم في بريطانيا وصل لدرجة عالية.

وأضاف الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التضخم وصل لدرجة عالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير طبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أوروبا".

وأشار إلى أن روسيا كانت تمول أوروبا بنسبة 60% من الغاز، واليوم أوروبا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات من أجل تعويض إمدادات الغاز"، مضيفا: "أمريكا تعطي الغاز للدول الأوروبية بـ 6 أضعاف ما كانت تستورده من روسيا".

وتابع: "المواطن الأوروبي هو الذي يدفع تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية وليست الحكومات.. تكلفة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 200%، فضلا عن أن بعض المواد الغذائية ليست موجودة في المحلات".

ولفت محسن السلاموني، إلى أن المواطن الإنجليزي هو من يدفع تكلفة هذه الأزمات، و80% من الإنجليز منظمون في مصروفاتهم، وطريقة معيشتهم، مؤكدًا إضراب هيئة الإسعاف والمعلمين في إنجلترا عن العمل؛ احتجاجًا على تدني الأجور في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد.



