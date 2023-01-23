ليلى تكلا عن تكريم الرئيس لها: السيسي يعطي كل ذي حق حقه

علقت ليلى تكلا أرملة اللواء دكتور عبد الكريم درويش، أحد ضباط معركة الإسماعيلية، على تكريم الرئيس السيسي لها في احتفالية عيد الشرطة اليوم.

وقالت ليلى تكلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ” :" التكريم كان لأبطال الشرطة واليوم كان حافل بالذكريات والسعادة".

وأضافت ليلى تكلا:" الرئيس السيسي قدوة في إعطاء كل ذي حق حقه ويشعر بمجهودات الأخرين ويقوم بتكريم من قدموا ارواحهم فداء لمصر ".

وتابعت ليلى تكلا:" الأمن والأمان هو أساس تحقيق التنمية وحقوق الإنسان، والشرطة المصرية حققت الأمن والأمان في مصر بما يضمن حقوق الإنسان".

وأكملت ليلى تكلا:" الشرطة المصرية من أوائل أجهزة الشرطة على مستوى العالم"، مضيفة :" رجال الشرطة يقومون بمجهودات كبيرة للحد من الجرائم والحد من انتشار المخدرات ويواجهون الإرهاب ".