المشيخة في معرض الكتاب.. الأزهر يختار الفيلسوف سليمان دنيا شخصية الجناح.. و"الضويني" يوجه بزيادة عدد مقاعد الجمهور وحسن معاملتهم

جناح الأزهر في معرض الكتاب

الأزهر يشارك في معرض الكتاب للعام السابع

الجناح يحفل بمجموعة متميزة من الإصدارات والمؤلفات

الأزهر يختار الفيلسوف سليمان دنيا ليكون شخصية الجناح

الضويني يوجه بزيادة عدد مقاعد الجمهور وحسن معاملتهم

يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «54» في الفترة من الأربعاء الثالث من شهر رجب المعظَّم (25 يناير) حتى الاثنين 15 رجب 1444هـ (6 فبراير لعام 2023)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



ويشارك الأزهر الشريف، بقائمة مطبوعات مهمة في علوم شتى، حيث تشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

ويتشكل جناح الأزهر من مجموعة متنوعة من الأركان، هي: مركز بيع الكتب ويوجد به: (إصدارات مجمع البحوث الإسلامية- إصدارات هيئة كبار العلماء- إصدارات الجامع الأزهر- إصدارات مرصد الأزهر- إصدارات مركز الترجمة- إصدارات مركز الوافدين- إصدارات الشئون الفنية العلمية- إصدارات الإدارة العامة للمطابع)، وأركان: الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، وركن الطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار.

ويحتفي جَنَاح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن العشرين، ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، والذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة.



ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

بدوره، تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تابعا الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالجناح وما يشمله من أركان وقطاعات.

وحرص وكيل الأزهر على تشجيع القائمين على تجهيز جناح الأزهر، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال مدة زمنية قصيرة، من تهيئة منفذ بيع الكتب وقاعة الندوات والبانوراما وأركان الفتوى والطفل والمخطوطات ومجلة نور والخط العربي، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم حتى يخرج الجناح بالصورة التي تليق بمكانة مؤسسة الأزهر العالمية.

ووجه وكيل الأزهر بزيادة عدد المقاعد الخاصة برواد جناح الأزهر، وبخاصة في قاعة الندوات التي تشهد كل عام إقبالا متزايدًا من جمهور المعرض، موصيًا بحسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.

وأكد الدكتور الضويني، أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، حريص دائما على المشاركة في الفعاليات والملتقيات الفكرية الهادفة كآفة، وبخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويشكل فرصة متميزة لتواجد الأزهر بين الناس وبخاصة الشباب، سعيًا لتصحيح المفاهيم الملتبسة لديهم، وبيان صورة الإسلام الصحيحة، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتعزيز روح الانتماء فى نفوس أبناء الشعب المصرى وترسيخ قيم المواطنة.