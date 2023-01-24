مليار دولار في ربع ساعة.. خبير يكشف عن الوقت المناسب لشراء الدولار

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، ان الدولار ارتفع في فترة سابقة من يوم الأربعاء إلي 32 جنيها لمدة ربع ساعه، وانخفض بعد ذلك إلي 29 جنيها، وفي هذه الحركة، حصلت مصر على ما يقارب الـ مليار دولار.

الدولار

تحركات كثيرة بسبب السعر المرن لـ الدولار

وأضاف احمد شوقي ببرنامج “الوطن” علي قناة "الحدث اليوم”، ان السعر المرن للدولار سيصنع تحركات كبير جدا في السوق، لافتا إلي ان هذا حدث بالفعل عندما حصلت مصر علي 925 مليون دولار ، و في و قتها تمت التحويلات من مصادر متعددة، و من ضمنها، قطاع السياحة، و تحويلات المصريين من الخارج، والاستثمارات الكبيرة في السوق.

احمد شوقي :ارتفاع الدولار ليس له اثر سلبي

وكشف شوقي، أنه لا يوجد أي شيء يستدعي إلي الانزعاج بسبب ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري، مؤكدا، ان ارتفاع الدولار ليس له اثر سلبي، ولكن لديه الكثير من الفوائد ، ويزيد من صادرات مصر.

واختتم الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، أن القرارات الذي تم اتخاذها من البنك المركزي خلال الفترة الماضية طمأنت جميع المستثمرين، و عملت على زيادة التعاملات الدولارية.





تعطيل العمل 3 أيام في البنوك



وقد اعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بالبنوك من يوم الخميس المقبل، نظرا للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة الـ 71.





وقال البنك المركزي المصري، ان البنوك سيتم منحها إجازة رسميا خلال ذلك اليوم، و سيتم استئناف العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد من الأسبوع التالي.

وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري فإن البنوك ستحصل علي 3 أيام إجازة تبدأ من الخميس المقبل بخلاف يومي العطلة الأسبوعية المعتادة بيومي الجمعة و السبت من كل أسبوع.

البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة و بنك مصر

سعر الدولار في اخر تحديث له



وسجل الدولار في اخر تحديث له في عدد من البنوك المصرية أمام الجنيه نحو 29.72 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار علي موقع البنك المركزي المصري



ونشر البنك المركزي المصري سعر الدولار في اخر تحديث له علي موقعه الرسمي أمام الجنيه نحو 29.8042 جنيه للشراء و 29.9006 جنيه للبيع.

