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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يشارك في مؤتمر «نايل تيسول» بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

شارك وفد من الأزهر الشريف في المؤتمر الدولي "Nile TESOL 27" المقامة فعالياته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهتم بمواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية شاركت بعدد من المعلمين الأكفاء والموجهين والموجهين العموم؛ للوقوف على أحدث طرق التدريس وأساليب تقييمها.

وأشار القطاع إلى أنه حاضر في المؤتمر خبراء عالميون في مجال اللغة الإنجليزية، ومهارات التدريس، وأخلاقيات المهنة وأساليب التواصل، وضم المؤتمر برامج تربوية أخرى عديدة.

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