برشاقة ملحوظة.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم ببدلة باللون الأسود الأنيق، وخطفت الأنظار برشاقتها وجمالها.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.