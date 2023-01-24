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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يطالب القيادات المحلية الجديدة بالاستمرار في تحقيق الإنجازات

لقاء المحافظ
لقاء المحافظ

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء القيادات المحلية الجديدة بحشد الطاقات خلال الفترة المقبلة من أجل مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة.

وأكد على  ثقته التامة في الأجهزة التنفيذية ومواصلة العمل ليلا ونهارا بكافة المواقع مع تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع عدد من  القيادات التنفيذية ورؤساء المدن و مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة وبمكتبه بمدينة شرم الشيخ،
 بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.


حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد الجديد  بعد تصعيده  من رئاسة مدينة نويبع واللواء رماح السيد غزالة رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء أحمد جميل عبد الله رئيس مدينة دهب، وعلى حمادة رئيس مدينة راس سدر ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ومحمد حسن رئيس مدينة طابا ،  ورؤساء المدن الجدد وهم اللواء محمد مصطفى الغزاوي، رئيس مدينة أبو زنيمة، واللواء طارق محمد عابد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء وليد فتحي بعيزق رئيس مدينة نويبع، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء رئيس مدينة ابورديس  وقدم المحافظ التهنئة لهم وانضمامهم لكتيبة العمل بالمحافظة مؤكدا على حشد كافة الطاقات خلال المرحلة المقبلة من اجل مزيد من الإنجازات ،

وأشار المحافظ خلال اللقاء الى التحديات التي تواجة المحافظة خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في الاستعدادات الجارية لإستضافة منتدى شباب العالم ومهرجان الهجن والتراث المصرى الإماراتى وضرورة حشد الجهود لإتمام الجاهزية التامة حيال تحديد موعد نهائي لهما ، 
وكذلك  جاهزية افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية والمرصد الأمني وعدد من المشروعات بكافة المدن ،
كما بحث موقف عدد من المشروعات الجارية بكافة المدن واكد على ضرورة الانتهاء منها في مواعيدها المقررة 

لقاء المحافظ

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اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة حشد الطاقات القيادات

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