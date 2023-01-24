سكون يسبق العاصفة.. هدوء مظاهرات إيران بعد إعدامات واعتقالات| تفاصيل

هزت الانتفاضة التي اندلعت في جميع أنحاء إيران البلاد والتي بدأت في منتصف سبتمبر ، وشكلت أكبر تهديد لطبقة رجال الحكم منذ أكثر من عقد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



اخترقت المظاهرات قاعدة الدعم المحافظة للنظام وأنتجت أعمال تحد لا حصر لها - وأحيانًا عنف – ضد قوات الباسيج، وهي مجموعة شبه عسكرية طوعية تشكل نقطة ارتكاز الجهاز الأمني للجمهورية. وكان المتظاهرون صغارًا وغاضبين ، وبدا أن حاجز الخوف قد كسر لديهم.

بعد أربعة أشهر ، خفتت الاحتجاجات وسط موجة متزايدة من القمع ضد المتظاهرين. وقد أعدم النظام أربعة متظاهرين؛ كما يخشى العديد من الأشخاص الآخرين من نفس المصير.



وتعد عمليات الإعدام تتويجًا لحملة قمع عنيفة بشكل متزايد، بما في ذلك قتل المتظاهرين بالرصاص، والاعتقالات الجماعية ، والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي .

كما ضاعفت الحكومة من قمع المنشقين والأقليات العرقية والنساء.

وقد اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي الاحتجاجات مؤامرة أجنبية ووصفها بأنها "خيانة".

عامل آخر يعمل ضد المتظاهرين: قال محللون ونشطاء إن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا ابتعدوا عن المظاهرات. وقد حرم هذا الحركة الاحتجاجية من الزخم اللازم لهز نظام يخضع لعقوبات شديدة لا يملك المجتمع الدولي سوى القليل من النفوذ أو لا نفوذ عليه.

و يتفق محللو إيران على أن النظام قد ركل المظاهرات بعيدا عن الطريق ، لكنها لم تنته وأن الاحتجاجات من المرجح أن تعود مرة أخرى.

ويقول محللون إن القيادة الدينية في إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة ، والتي تفاقمت بسبب نظام العقوبات الأمريكي والفساد المستشري.

قال ناشط يبلغ من العمر 25 عامًا من جنوب شرق البلاد طلب عدم ذكر اسمه خوفًا على سلامته: "غضب الناس ازداد ولم ينخفض". "لو لم تكن هناك أسلحة في أيدي قوات الأمن ، لكانت حشود كبيرة من الناس تمردت غدا".

تم اعتقال ما يقرب من 20 ألف شخص وفقًا لنشطاء. وقتل أكثر من 500 شخص ، بينهم عشرات الأطفال ، بحسب وكالة حقوق الإنسان.