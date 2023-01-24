الحبة السامة|التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته في عين شمس

صرحت جهات التحقيق في عين شمس، اليوم الثلاثاء ، بدفن جثة شاب أقدم على إنهاء حياته بعد تناوله حبة الغلة السامة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بمصرع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به ولقى مصرعه عقب تناوله حبة الغلة السامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ملابسات الواقعة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب معاناته من مرض نفسي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق