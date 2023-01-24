هل حمام السباحة خطر على الحامل؟ هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من الممكن أن تصاب الحامل بالأمراض الفطرية عند نزولها لحمام السباحة، محذرا من هذا الأمر لأنه من الممكن أن تحدث مشكلة للجنين نفسه.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه يجب للأطفال الاستحمام بصابون الجلسرين بعد القدوم من حمام السباحة، حيث إنها الصابونة الوحيدة التي لا يوجد بها أى كمياويات وآمنة جدا.

وأوضح أن من الأمراض التي تصيب الشخص عند نزوله إلى حمام السباحة هي ظهور الدمامل، لافتا إلى أنه يجب تناول الأدوية لها، وعلى حسب ما يقرره الطبيب.